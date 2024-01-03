В новый год - на лыжах

Лыжный урок прошел накануне Нового Года у лыжной елки, которую смастерили из старых ненужных лыж народные умельцы. Кстати, эту елочку поставили при участии лыжников, а инициатором выступил Артем Рыков – волонтер и тренер клуба.

В согласовании организационных вопросов по проведению мастер-класса помогал комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.

На призыв клуба Ski Time «Все на тренировку!» откликнулось несколько десятков человек. Тренеры учили правильно кататься на беговых лыжах и получать от этого удовольствие. В первую очередь, с начинающими лыжниками разбирали основы катания, осваивали технику движения, а с теми, кто имеет опыт, разбирали детали. В ходе занятия тренеры рассказали, кому какой инвентарь подобрать, как подготовиться к соревнованиям или написать тренировочный план, а также ответили на вопросы.

Атмосфера царила праздничная. На фоне темного парка, укутанного снегом, лыжная елка сверкала огоньками. Играла музыка, фонари освещали трассу, а рядом у теплой бытовки лыжников ждали чай-кофе и печенье, чтобы погреться и пополнить водный баланс.

- Мы занимаемся в Гатчине и Токсово. В Гатчине - уже третий год. Проводим занятия в беговом направлении: зимой - лыжи, летом – лыжероллеры, - рассказал куратор клуба Ski Time Андрей Кулагин. - В открытом уроке участвуют ребята из Гатчины и ближайших городов. Это люди совершенно разного возраста, профессий и уровня подготовки. Есть группа начинающих, кто впервые решил познакомиться с беговыми лыжами, и узнать, что такое коньковый ход. Кстати, можно было приходить без своих лыж: наш клуб предоставляет снаряжение на прокат. У некоторых людей еще со школьных лет сложился стереотип, что лыжи – это сложно и утомительно. Мы хотим развеять это мнение. Показать технику, которая позволит снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Мы не ставим задачу с нуля подготовить чемпиона. Главное – чтобы это было на здоровье, во благо, а также чтобы был прогресс в технике освоения лыж.

После лыжной тренировки прошел еще один мастер-класс клуба Ski Time - по стрельбе. Своего рода, вводное занятие по биатлону.

Гатчинские лыжники остались очень довольны. Новички получили прекрасную мотивацию для регулярных занятий лыжным спортом.

Татьяна Можаева