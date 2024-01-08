Оттепель будет недолгой

«Спасение от морозов пришло с севера, прямо с Баренцева моря. Потепление началось даже раньше, и продолжалось в течение всей ночи. Вчера вечером в Санкт-Петербурге было -19 гр., сейчас уже -7 гр. С прохождением атмосферного фронта станет еще теплее, до -5…-3 гр. температура должна повыситься.

Так как началось влияние циклона, то на всей территории Ленинградской области ветрено, особенно это заметно вблизи Финского залива. В Санкт-Петербурге порывы западного ветра до 10–12 м/с будут только в первой половине дня, затем ветер ослабеет.

Завтра, как и планировалось, к Санкт-Петербургу придет следующий циклон, тоже с Баренцева моря, и он уже принесет оттепель, которая продлится и 10 января.

Похолодание и снег ждем только в четверг, 11 января, и, скорее всего, температура воздуха снова понизится до -10…-15 гр.»