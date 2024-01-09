Президентская библиотека об истории святок

«В какое время появились святки в России? – Откуда они пришли к нам? – Об этом нет никаких исторических сведений» – пишет этнограф Александр Терещенко в книге «Быт русского народа» (1848), созданной на основании материалов, в первую очередь, его родной Полтавской губернии. В книге можно найти уникальные описания святочного периода на Руси: «Нет уголка в России, который бы не встречал святок с бьющимся от восторга сердцем и не расставался бы с ними грустно. Никакой народ не представляет нам столько забав на рождественские праздники, как наш русский, который, благодаря Богу, ещё не очужеземился. Наш народ, верный своей земле, сберёг ещё обычаи своих предков; он вспоминает о них с простосердечно-неподдельной радостью; он один сохранил прежнюю свою весёлость и наклонность к забавам. Из разнообразных его увеселений, в коих он познаётся, святки доставляют всем сословиям истинное наслаждение. Не только дворянство, живущее в городах и деревнях, но даже столичные жители любят предаваться святочным удовольствиям».

Александр Терещенко пишет: «Предмет святочных забав весьма разнообразен: он выражает народное веселье и семейную жизнь в гаданиях и переживаниях, которые совершаются ночью, а ночи в это время, бывают, как нарочно, тёмные, наводящие ужас на самих участников святочных игр».

Популярная старинная святочная игра называлась «золото хоронить». Девушки садились в кружок, положив руки на колени. Одна из них ходила по кругу и незаметно отдавала кому-то из собравшихся своё кольцо. А другая должна была отгадать, кому оно отдано. Та, что отдавала кольцо пела: «Гадай, гадай девица, / Отгадывай красная! / В коей руке былица, / Змеиная крылица?». Суть игры заключалась в том, чтобы быстро и незаметно передавать кольцо друг другу, чтобы та, кто его ищет, не смогла догадаться, где оно. Так кольцо могло долго «гулять» по кругу. Если искавшая золото его находила, она уступала своё место той, у которой кольцо было найдено.

Не меньшей популярностью пользовалась игра в «подушечку». Одна из девушек брала картуз, надев его на голову, пела: «Кого люблю, кого люблю, / Того поцелую; / Пуховою подушечкой того подарую». После этого девушка надевала картуз на того, на кого хотела, и сопровождала это поцелуем.

Наиболее разнообразными святочными забавами славилась Вологодская губерния, где молодёжь собиралась на посиделки, а святки назывались «кудесами». Об этом автор пишет следующее: «Каждый зажиточный, включая всё купеческое сословие и чиновничество, поставляет себе за долг сделать в своём доме несколько посиделок, – особенно у кого больше дочерей. Последняя приглашает к назначенному дню своих подруг и знакомых. Обыкновенное время съезда бывает шестой и седьмой час вечера. Угощение составляют чай и конфеты. Кто побогаче, у того весь стол уставлен конфетами, вареньями, орехами и яблоками. После этого начинают танцевать и петь песни. В конце всякой песни каждая девица дарит поцелуем своего мужчину».

Когда петь надоедало, принимались гадать. Самый важный из святочных вечеров на Руси – Васильев вечер. Во время гадания на большой белый платок клали кусок хлеба и несколько кусочков угля. Желания загадывали на перстни, запонки, серьги и другие предметы. «Загаданные» вещи клали под платок, затем пели «Славу!» хлебу, ломали его и уголь на мелкие кусочки, делили между собой и заворачивали в рукав рубашки, в которой должны были лечь спать. По преданию, что приснится, то и должно случиться.

Способов гадания было много. Например, ауканье. Девушка тихо выходила ночью из комнаты, чтобы дверь не скрипнула, и аукала: в какой стороне отзовётся «ау», в той стороне выдадут девицу замуж. Раздавшееся скоро «ау» означает, что скоро свершится; протяжно или медленно – встретится препятствие. Когда на «ау» никто не отзовётся, тогда ничего из загаданного не исполнится.

В некоторых уездах Псковской губернии святочные вечера назывались «субботки». В это время в избе посередине комнаты вывешивали цветной бумажный фонарь, украшенный девичьими лентами. Внутри фонаря теплились восковые свечи, которые приносили девушки. Чья свеча горит ясно и плавно, у той будет жизнь тихая, безмятежная. Чья горит с треском и меркнет или не ясно, у той будет жизнь беспокойная и печальная, чья догорит после всех – той жить долго.

Гадание на суженого – одно из самых старых на Руси. Девушка в полночь садилась одна в пустой комнате перед зеркалом и зажигала свечу. Стол застилала скатертью и ставила один прибор для себя, а другой для суженого, который должен прийти к ней на ужин. Гадание девушка сопровождала словами: «Покажись мне в зеркале, мой милый; покажись!». Некоторые девицы выходили на перекрёсток, наводили зеркало на месяц со словами: «Суженый, ряженый, покажись мне в зеркале».

Самое древнее славянское гадание с лошадью заключалось в том, что животное переводили через оглоблю или шест. Если лошадь зацепится за препятствие, то муж будет злой и жизнь несчастная, а если перейдёт, не зацепив, муж попадётся тихий, добрый, а жизнь будет счастливая.

В сборник историка и фольклориста Александра Можаровского «Святочные песни, игры, гадания и очерки Казанской губернии» (1873) вошли материалы, которые автор собирал «под диктовку девиц среднего сословия», проживающих в Казани и сёлах Свияжского уезда.

Гаданиям на суженого уделяли особое внимание, стараясь узнать о нём как можно больше. О внешности: «Девицы брали из-под воротного столба по горсти снега и смотрели, какого цвета в нём находятся волоски. По цвету волосков, находящихся в снегу, девицы заключали о цвете волос у жениха». О звании: «Звание жениха девицы старались узнавать по ярлычкам из бумаги, на которых писали: купец, мещанин, цеховой, чиновник, духовный, военный и другие. Ярлычки клали в шапку, а потом одна за другой вынимали. Которой девице с каким званием ярлычок попадётся, у той и жених будет, будто бы, из такого звания». О благосостоянии: «Девицы вели рукою по углу какого-нибудь строения и говорили: сусек, мешок, короб. Если гадающей девице на последнем бревне угла придётся сказать слово – сусек, то жених у неё будет богатый, если мешок, то бедный, а если короб, то не богатый и не бедный».

В этом же издании говорится о том, что неотъемлемой частью святочного периода являлись богато накрытые столы. Люди заранее запасались всякими закусками: «кто брал копчёную колбасу, кто паюсную икру, кто селёдку». Покупали всевозможнейшие виды десерта: «Орехов одних только чуть ли не всех пород, пряников накупят и беленьких, и красненьких, и кругленьких, и долгеньких, и сытных, как бурлацкая каша, и лёгких, как воздушный шар».

По мнению Александра Терещенко: «Русское житьё-бытьё нигде не просвечивается так ясно, как на святках. Там всё радуется и все забывают своё горе».