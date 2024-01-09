Рождественский турнир ветеранов

5 января в Рождественском турнире ветеранов памяти А.В. Геоба приняли участие 6 коллективов.

По итогам группового этапа первые места в своих подгруппах заняли «Сиворицы» и «Терволово», получив заодно прямое попадание в полуфинал.

Оба четвертьфинала завершились с идентичным счетом 2-1, в одном «Олимпия» оказалась сильнее «КФК КПРФ», в другом «Сиверский» переиграли «Александрит».

В первом полуфинале грянула сенсация - сиверчане берут верх над «Сиворицами».

Во втором матче ½ финала дело дошло до серии послематчевых пенальти, которая была очень продолжительной и завершилась со счетом 10-9 в пользу «Олимпии».

В матче за 3-е место «Сиворицы» довольно легко обыграли «Терволово» 5-1.

Финальный матч был упорен, и «Олимпия», отличившись дважды, стал победителем турнира.

Индивидуальными призами были отмечены:

- лучший вратарь - Виталий Румянцев («Олимпия»),

- лучший игрок - Дмитрий Ковалевич («Олимпия»).

Федерация футбола ГМР