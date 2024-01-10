Сергей Морозов: «Театр дарит надежду и веру»

– Сергей Анатольевич, вы возглавляете театр, который расположен в Санкт-Петербурге и при этом является частью культурной среды региона. Как выездная деятельность отражается на репертуарной политике?

– Для меня надпись «Ленинградская область», не так давно появившаяся на фасаде нашего здания, – гордость и радость. Моя позиция – в необходимости сохранения областного статуса.

На этапе запуска каждого спектакля мы с режиссёром и художниками оговариваем возможность его показа на площадках региона. А ряд постановок сделан именно с акцентом на выездное направление. Среди них «Примадонны», «Божьи одуванчики», «Родные/близкие», «Пушкин. Дорожные истории», только что выпущенный спектакль «С новым счастьем!».

Особенность этих спектаклей не только в мобильности декораций. Это добрый и светлый разговор о человеке. Работая в области, мы меньше педалируем острые социальные проблемы. Безусловно, они есть. Но люди вне мегаполисов живут очень непросто. И мне кажется, что там театр является источником энергии, неким мостом в насыщенную культурную жизнь, которая существует в городах-миллионниках.

– Наверняка в области есть любимые площадки?

– Безусловно! Это прежде всего места, которые тесно спаяны с людьми, – руководством принимающих нас Дворцов и Домов культуры и непосредственно с публикой.

Начну с Выборга, где во взаимной дружбе родились не просто точечные проекты, но длительная программа взаимодействия. Буквально перед нашей с вами встречей обсуждался выход выборгских фестивалей на уровень Северо-Запада России.

Это Гатчина, где в этом году был реализован проект «Культурная Гатчина. Адаптация». Уникальное творческое пространство создано в Киришах. Не знаю другого такого в Петербурге, затруднюсь назвать площадку в России, где можно одновременно проводить девять мастер-классов, лекций, круглых столов, и они не помешают друг другу. В ДК КИНЕФ потрясающие команда, атмосфера и отклик зрителей.

Есть замечательные Войсковицы, удивительное по одухотворенности и открытости Калитино, театр в Лодейном Поле, Вырица, Лопухинка, Горбунки... И многие другие замечательные «дома» для культуры на территории области. Это наши точки опоры.

– Бывает ли, что локация подсказывает выбор драматургического материала?

– Расскажу о двух проектах, которые мы активно реализуем. Первый – «Театр + музей», когда сценической площадкой выступает музейное пространство. Так мы взаимодействуем с Выборгским замком, музеем-усадьбой «Приютино», с парком «Монрепо», Ивангородской крепостью. В рамках проекта может быть сыграна лишь часть репертуара, но чрезвычайно интересно наблюдать, как работает экстерьер, и пространство вокруг становится трамплином для восприятия спектакля. Мы играли в Ивангороде, и в нужный момент шумел ветер, хлопала дверь, пролетала птица… На премьере спектакля «Пётр и Алексей», состоявшейся в крепости Выборга, игре актера Александра Цибульского придало особенные краски осознание того, что эти стены помнят поступь императора. В рамках условности, которую создаёт театр, на таких сценах возникает особый контекст спектакля, мощный смысловой, общекультурный фон.

Проект «Библиодрама» предполагает показ литературного произведения в театрализованной форме в библиотеках. Он возник в сотрудничестве с Ленинградской областной научной библиотекой. Пока мы реализовали не более 10 процентов возможностей, которые в нём скрыты. По сути, сейчас находимся на стадии вписывания спектаклей в нетеатральное пространство – обычно нам предоставляют читальный зал. Необходимо будет создать специальные программы для проекта. Раздумываем над форматом читки или литературного вечера.

– Бытует мнение, что провинциальная публика консервативна. Вы согласны?

– Я бы назвал такое мнение стереотипным. Ленинградский зритель неоднократно его разрушал. Спектакль «Человек из Подольска» по очень острой пьесе Дмитрия Данилова мы около шести лет назад выпускали в Войсковицах. Он о человеке в сегодняшнем мире, с таким колючим юмором. В зале я видел мужчину, он то смеялся, то плакал. Потом подошёл и сказал: «Это история про меня! Это вы меня сейчас разбудить пытались…»

Я убежден: всё, что про человека, может быть воспринято в любом уголке страны. Другое дело, что возникает вопрос языка. У петербургского зрителя больше возможности познакомиться с работами разных режиссёров, выше готовность воспринимать новации. Однако вот мы полтора года назад показывали в Волосово «Бег» режиссёра Романа Агеева. Постановку очень полифоничную, наполненную метафорами, там смешаны и клоунада, и пластический театр. Сейчас спрашивают, когда вновь привезём. Люди до сих пор под впечатлением.

– Лёгкие жанры воспринимаются с большим откликом?

– Не буду скрывать – очень любят и комедии, и костюмные постановки. На мой взгляд, это скорее связано с согревающим началом театра, дарующего надежду и веру.

Для нас выездной спектакль – это не просто выполнение госзадания. Это наша нравственная миссия. Мы как окно в мир, свежая струя в одноритмичной жизни, характерной для небольших населённых пунктов.

Я отвечаю за профессионализм своей команды. И жду большего взаимодействия с муниципальными властями. В первую очередь в вопросе наполняемости залов. Цены на наши билеты доступны. Поездка на спектакль в Петербург выльется в несоизмеримые траты, не говоря о времени. Почему в одних точках зал на 300 мест заполнен полностью, а где-то лишь на четверть? Я объясняю это малой информированностью населения. Не счесть примеров, когда люди, однажды попав на спектакль, становились нашими верными друзьями. Хотелось бы на выезде всегда играть с аншлагом.

– В апреле в Киришах во второй раз прошел форум-фестиваль «Область театра», организованный Театром «На Литейном». Обрисуйте его концепцию.

– Он организовывался для деятелей культуры, а не только театра. Слово «форум» в обозначении форум-фестиваль принципиально стоит на первом месте. Это ежедневная образовательная программа с надстройкой в виде вечерних спектаклей.

Название метафорично. Нам было важно подчеркнуть областной статус Театра «На Литейном» и показать, что Ленобласть – это не только фабрики, заводы, сельские хозяйство, туризм, но и пять областных театров с мощным потенциалом. В понятие «Область театра» мы включили многие аспекты и направления, сферы бытия театра.

Удалось привлечь экспертов высочайшего уровня. Некоторые, сверхзагруженные, приезжали всего на 2-3 часа, чтобы прочесть лекцию или провести мастер-класс, и – назад. Участники сходились во мнении, что такой актуальной и насыщенной программы, как в Киришах, не видели даже в столице. Собрались режиссёры, актёры, представители всех театральных цехов, замдиректора по работе со зрителем, руководители любительских коллективов, сотрудники библиотек, музеев…

В 2025 году будем делать третий форум-фестиваль. Они необходимы. Время предъявляет свои вызовы. Театр должен пробовать, экспериментировать, реагировать на новые запросы зрителя, учредителя, самого себя.

Людмила Кондрашова

Фото: Виктор Васильев, Сергей Рыбежский