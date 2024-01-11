«Победа» «Спортинга» из Сяськелево
5 января в УСЗ «Маяк» состоялся первый в наступившем году турнир по мини-футболу для детских команд.
Рубрики: Спорт
Традиционный кубок «Гатчинские каникулы» среди футболистов 2013-2014 года рождения собрал 5 команд из Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Соревнования проводились по круговой системе.
Победу в турнире одержала команда «Спортинг» из Сяськелево. Ее тренер – Радик Костанян признан лучшим тренером турнира.
На втором месте – спортивная школа «Ленинградец» (Гатчина), на третьем – «Вымпел» (Ломоносовский район).
Индивидуальные награды получили:
- лучший вратарь - Семенова Софья («Спортинг»),
- лучший защитник - Кухарев Артём (СШ «Ленинградец»),
- лучший нападающий - Якимов Михаил («Вымпел»).
Федерация футбола ГМР
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.