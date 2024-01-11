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«Победа» «Спортинга» из Сяськелево

5 января в УСЗ «Маяк» состоялся первый в наступившем году турнир по мини-футболу для детских команд.

Рубрики:  Спорт

Традиционный кубок «Гатчинские каникулы» среди футболистов 2013-2014 года рождения собрал 5 команд из Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Соревнования проводились по круговой системе.

Победу в турнире одержала команда «Спортинг» из Сяськелево. Ее тренер – Радик Костанян признан лучшим тренером турнира.

На втором месте – спортивная школа «Ленинградец» (Гатчина), на третьем – «Вымпел» (Ломоносовский район).

Индивидуальные награды получили:

- лучший вратарь - Семенова Софья («Спортинг»),

- лучший защитник - Кухарев Артём (СШ «Ленинградец»),

- лучший нападающий - Якимов Михаил («Вымпел»).

Федерация футбола ГМР