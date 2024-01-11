«Победа» «Спортинга» из Сяськелево

Новый год – это новые планы, свежие мысли и новые ожидания. А еще – это вступающие в силу новые законы, которые так или иначе коснутся всех россиян. Всего с января 2024-го начнут действовать положения более 590 федеральных актов. Ключевые поправки касаются социальной сферы, налогообложения, банковской сферы и кредитования, трудовых отношений и других вопросов. Остановимся на наиболее важных.