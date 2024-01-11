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Регион поддерживает молодых специалистов

В Ленинградской области увеличен размер единовременной выплаты молодым специалистам. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Рубрики:  Общество

В течение первых трех лет по 100 тысяч рублей получат молодые специалисты, пришедшие работать в государственные или муниципальные учреждения после окончания учебного заведения. Воспользоваться дополнительной мерой социальной поддержки может гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет.

До 2024 года размер единовременной выплаты молодым специалистам составлял 56,5 тысяч рублей.

С порядком предоставления дополнительной  меры социальной поддержки молодых специалистов в Ленинградской области в виде единовременной выплаты можно ознакомиться на сайте.