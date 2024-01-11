С новым законом вас!

Индексация – против инфляции

С 1 января 2024 года пенсии проиндексируют на размер прошлогодней инфляции – на 7,5%. (В наступившем году инфляция прогнозируется Центробанком РФ на уровне 4-4,5%). Итого, средний размер страховой пенсии по старости составит 23405 рублей. Повышение затронет примерно 32 млн неработающих пенсионеров из 43,47 млн человек, которые в 2024 году получат право на заслуженный отдых.

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5%. Их получают по инвалидности, по потере кормильца или по старости.

С 1 октября повысят пенсии военных и приравненных к ним пенсионеров на 4,5%.

Больше всего – на 18,5% – повысится МРОТ: до 19242 рублей. Благодаря этому у более чем 4,5 млн россиян поднимется зарплата.

Важно: исходя из минимального размера оплаты труда считаются пособия – по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничные выплаты и т.д., которые, соответственно, будут проиндексированы.

Однако и штрафы тоже часто считают в МРОТ…

Повышение МРОТ, который уже не первый год устанавливается выше уровня бедности, работает на снижение числа живущих за чертой бедности. К концу прошлого года число таковых (имеющих доходы ниже уровня бедности) составило около 16 млн человек, сократившись за год на 1,2 млн (граница бедности составляла 14,2 тыс. руб.).

Важно: государству удается сохранять, как минимум, на прежнем уровне все основные социальные программы и льготы.

Прожиточный минимум будет проиндексирован на те же 7,5%, что и пенсии. В Ленинградской области, согласно постановлению правительства за подписью губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в редакции от 1 декабря 2023 года, с 1 января 2024 года устанавливается величина прожиточного минимума на душу населения 16226 рублей. Для трудоспособного населения – 17686 рублей, для пенсионеров – 13954 рубля, для детей – 15739 рублей.

С 1 февраля на 7,5% проиндексируют материнский капитал. За первого ребенка мама получит 631 тысячу рублей, при рождении второго – уже 833,8 тыс. руб. или 202 800 рублей, если семья уже получала выплату на первенца. Отрадно, что государство продолжает индексировать маткапитал (был перерыв в индексации лишь с 2018 по 2020 год), и в прошлом году индексация составила почти 12%. Напомним, что в 2007 году действие программы начинали с 250 тысяч рублей.

С тех пор сертификаты получили не менее 13 млн российских семей, 90% их полностью или частично использовали. Однако теперь маткапитал будут выдавать только родителям, имеющим гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только тем, чей ребенок получил российское гражданство по рождению. Власти одновременно делают уступку антииммигрантским настроениям, но и дестимулируют тех, кто приезжает в Россию «родить за пособие», не имея планов оставаться.

Семьи с детьми получат еще один подарок. Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется до полутора лет, даже если родитель выйдет из декрета досрочно (ранее его можно было получать только тем, кто в отпуске по уходу не работал полный рабочий день). Минимальный размер такого пособия для неработающих в прошлом году составлял 8591 руб., максимальный – 33281 руб.

А налог?

Для работающих удаленно на российские структуры и организации – в России и из-за границы, вне зависимости от налогового резидентства, введена единая ставка НДФЛ – налога на доходы физических лиц – 13-15%. Это логично: люди работают на российский ВВП, но при этом на практике не пользуются многими социальными льготами.

Увеличивается размер налогового вычета – для расходов на лечение, обучение и на покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели повысится с 120 до 150 тысяч рублей. С 50 тысяч до 110 тысяч рублей возрастет сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет по расходам на обучение детей.

В 2024 году государство впервые начнет взимать новый налог с доходов по банковским вкладам. Заплатить налог должны будут те, кто получил процентный доход по вкладам в размере от 150 000 рублей. Причем налог платится не со всей этой суммы, а лишь с части выше 150 000. Стандартная ставка — 13%. Но если общие доходы (зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и т. п.) превысят 5 млн рублей за год, ставка составит 15%.

Дробить сбережения по разным банкам ради ухода от налога бессмысленно. Налог начисляется на общие доходы в разных банках. Кроме того, платить налог обязаны даже вкладчики, которые не являются налоговыми резидентами (то есть провели в России менее 183 дней).

Подавать налоговую декларацию не придется — банки передадут ФНС всю информацию по вкладам до 1 февраля. Если ваши процентные доходы превысят 150 000 рублей, ФНС пришлет уведомление об уплате налога, заплатить который нужно до 1 декабря.

Поскольку средний размер вклада физлиц чуть превышал в прошлом году 300 тысяч руб., то подавляющего большинства новое правило не коснется.

Призывник – до 30 лет

Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года – с 27 до 30 лет. С

1 января 2024 года вступает в силу закон, по которому призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Единовременные компенсации для военного медперсонала

Запускается программа компенсационных выплат для военных врачей и медперсонала воинских частей. Врачи, фельдшеры и медсестры, которые приезжают работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей – в зависимости от должности сотрудника и местоположения военно-медицинского подразделения ВС РФ.

Выплаты раненым детям

1 января вступает в силу президентский указ, устанавливающий единовременную выплату в 100 тысяч рублей в случае ранения ребенка в новых Российских регионах или на другой территории России поблизости от зоны специальной военной операции. Помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему исполнится 18 лет.

Бесплатное повторное профобучение для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут бесплатно получить второе профессиональное образование по специальности рабочего или служащего. Сиротам с ограниченными возможностями будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей – плюс ежемесячное пособие в течение всего курса повторного обучения.

Пачка сигарет – от 129 рублей

Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 года: 129 рублей за пачку.

Ремонт за маткапитал

С 5 января 2024 года средства материнского капитала можно направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

Спасение без согласия

Закон освобождает сотрудников выездной бригады «скорой помощи» от обязанности брать согласие на медицинское вмешательство у пациентов в случае угрозы их жизни. У пациента или его законного представителя остается право выразить свой отказ до начала оказания медицинской помощи.

Из мест не столь отдалённых – на пробацию

Вступил в силу закон «О пробации в РФ»: документом предусматривается социальная адаптация и реабилитация осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам или лишению свободы. Пробация будет учитывать индивидуальные особенности, обстоятельства и потребности граждан.

Угнали? Не плати налог

С 1 января 2024 года за угнанное транспортное средство не нужно платить налог. Исчисление транспортного налога прекращается с момента начала розыска автомобиля – и до его возврата владельцу по заявлению. Кроме того, налогоплательщик вправе представить подтверждающие документы, подать их можно через МФЦ. Если заявление и документы владельцем предоставлены не будут, исчисление налога прекратится на основании сведений, полученных налоговой инспекцией от МВД России.

Господдержка волонтёров

Законодательно закрепляется конкретный перечень мер поддержки волонтеров. Им будут оплачивать расходы на медуслуги и обучение, необходимые для добровольческой деятельности. Появится единый нагрудный знак. Расширяются цели добровольческой деятельности. Например, в них войдет участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

Кроме того, волонтеров освободят от уплаты НДФЛ за гранты. Норма закона касается победителей региональных конкурсов и получателей субсидий или грантов за счет региональных и местных бюджетов. Это также могут быть средства в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование.

Помощь родителям инвалидов

С начала года родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

По информации «Российской газеты» и ТАСС

Фото freepick.com