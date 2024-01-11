Заявители могут оценить работу специалистов МФЦ

Теперь каждому специалисту МФЦ, обслуживающему заявителей, присваивается персональный QR-код сотрудника. После завершения приема заявителю достаточно с помощью смартфона отсканировать этот код и оценить качество работы сотрудника МФЦ по 5-бальной шкале, а также оставить краткий комментарий.

Система искусственного интеллекта оперативно проанализирует полученные результаты и сигнализирует, если допущены нарушения.

Баллы, выставленные заявителями, влияют не только на персональный рейтинг конкретного специалиста, но и на качество работы МФЦ всего 47 региона. На основании полученных результатов руководство региональной сети МФЦ сможет оценить уровень удовлетворенности качеством оказания услуг, проанализировать ошибки, допущенные при приеме документов, провести обучение специалистов и повысить качество работы.

Помимо нового сервиса, оценить качество работы МФЦ всегда можно на общедоступном портале «Ваш контроль» vashkontrol.ru. Также, начиная с 2023 года, у всех посетителей МФЦ есть возможность поставить оценку МФЦ по телефону с помощью автоматизированного сервиса оценки качества ― после каждого визита в центр госуслуг каждому заявителю поступает звонок от бота-оператора с телефонного номера 8 (812) 775 47 79.