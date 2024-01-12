Продлить ЕСПБ можно на почте и в метро
С января 2024 года жители Ленинградской области могут продлить Единый социальный проездной билет (ЕСПБ) не только в отделениях почтовой связи, расположенных на территории региона, но и в кассах станций Петербургского метрополитена.
Рубрики: Общество
С 1 января 2024 года стоимость билета — 453 рубля в месяц.
По вопросам, возникающим при активации ЕСПБ, можно обращаться в Центр социальной защиты населения по единому бесплатному номеру 8-800-350-06-05
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