Вспомним лейтенанта Макарова

В последние годы большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В январе 2024 года наша страна будет отмечать одну из самых важных дат в истории Великой Отечественной войны - 80-летие полного снятия блокады Ленинграда и другие значимые исторические даты. Одна из таких - окончание кровопролитной Ржевской битвы. Именно там, под Ржевом, совершил свой подвиг Сергей Макаров. Ему было немного за двадцать. То есть немного больше, чем нынешним выпускникам школ. И его пример мог бы быть для них особенно ярким.

В 2004 году в «Гатчинской правде» вышла заметка «Гатчина хранит память о героях» об открытии на фасаде Гатчинской школы №4 еще одной, шестой по счету, мемориальной доски: «В этой школе учился Герой Советского Союза летчик-истребитель Макаров Сергей Васильевич».

В заметке, опубликованной 20 лет назад, приводятся слова директора школы №4 Нины Васильевны Жумаевой о том, что вернул героя из небытия известный фотокорреспондент Аркадий Львович Кац, а школа взяла обязательство сохранить имя героического выпускника.

Сергей Васильевич Макаров родился в 1919 году на Смоленщине. В 1931 году с родителями переехал жить в Гатчину. Здесь он окончил 8 классов Гатчинской школы №4. После школы начал работать электросварщиком на Ленинградском заводе подъемных сооружений. В это же время вечерами занимался в аэроклубе. В 1938 году был направлен в Чугуевскую военную авиационную школу пилотов. Здесь же познакомился со своей будущей супругой – Ольгой Григорьевной. Свадьбу сыграли в августе 1940 года. Их семейное счастье было недолгим. В последний раз они виделись в мае перед войной. Своего сына, родившегося в октябре 1941 года в эвакуации, Сергей так и не увидел. Он погиб 10 февраля 1942 года под Ржевом. Похоронен в братской могиле в деревне Бахмутово, в 20 километрах от Ржева. Сергей Макаров успел сделать 260 боевых вылетов, участвовал в 35 воздушных боях, лично сбил 10 вражеских самолетов и 13 – в группе с товарищами.

После войны в Гатчине жили и работали его родители - Василий Вуколович и Мария Александровна Макаровы, жена Ольга Григорьевна и сын Владимир.

Заметка 20-летней давности завершается словами: «На открытие мемориальной доски пришла вдова Героя – Ольга Григорьевна (она так и не вышла замуж) и сын Владимир, который трудится в Гатчинском дворце. Род Макаровых продолжается. Растут внучка и две правнучки».

В 2023 году в гатчинскую администрацию и ко всем, кто занимается краеведением, историей, поисковой и патриотической работой обратился энтузиаст Александр Владимирович Кузнецов. Он собирает полную информацию о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Сергее Макарове и ищет заинтересованных жителей Гатчины, готовых взаимодействовать и решать вопросы.

Вот несколько основных тезисов из его обращений:

- Досадно, если информация о Сергее Макарове и его семье бесследно уйдет. А тех, кто мог рассказать о них, с каждым годом становится меньше. Возможно, сохранились семейные архивы. Хочется верить, что они у кого-то хранятся… В целом массив материалов копится. Надо его структурировать и начинать делать проект «Вернуть лейтенанта Макарова». По готовности материал о Герое Советского Союза лейтенанте Сергее Макарове будет передан в школу №4. Если кто-либо из гатчинцев, педагогов, учеников захочет принять участие в возвращении из небытия достойного выпускника школы – подключайтесь. Кузнецов Александр Владимирович: a.v.kuznetsov@rambler.ru, +7 916 805 44 13.

Гатчинская школа №4 откликнулась. Школьный музей поделился всем, чем располагает. Так как информация в открытых источниках не всегда достоверна, дополнительные штрихи к портрету героя оказались очень интересны.

Руководитель школьного музея, учитель начальных классов Елена Киселева рассказала, что именно директор Гатчинской школы № 4 Нина Васильевна Жумаева в 1990-е годы, отбирая фотографии для музея и разговаривая с одним из ветеранов, узнала, что в школе с 1931 по 1934 годы учился Сергей Макаров.

- До этого в школе о нем ничего не знали, так как юноша учился всего три года: после окончания школы уехал в летное училище, в школе больше никогда не бывал. Тогда же нашли вдову и сына, их пригласили на установку мемориальной доски. Потом ходили, навещали их, - поделилась информацией Елена Киселева.

Школа передала сканы фотографий и большой статьи 2002 года о Макарове и его семье, записала воспоминания человека, знавшего сына Сергея Макарова.

На одной из фотографий, хранящихся в школьном музее, жена Сергея Макарова и, видимо, внучка. Есть фотография класса, по возрасту - это класс Сергея Макарова, и мальчик в центре с чубом и в серой курточке очень на него похож.

Пока в школе идет ремонт, а занятия проходят в трех разных зданиях, материалы школьного музея были переданы на хранение, а документы и фотографии сканированы. К сожалению, сейчас проводить музейные занятия очень не просто. Все ждут окончания реновации.

- В прошлом году мы с юными экскурсоводами ходили по классам, рассказывали ребятам об истории школы и ее героях (а их у нас шесть человек), но о Макарове пока не организовывали музейные занятия, так как информации не так много. Ждем, когда школу откроют, все будем работать в одну смену, и музей заработает в полную силу, - выразила общую надежду Елена Киселева.

Татьяна Можаева