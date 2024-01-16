Ленобласть зовет на Кубок «Игора Драйв» по беговым лыжам

Участие во 2-м этапе лыжного Кубка «Игора Драйв»-2024 на шоссейно-кольцевой трасе Автодрома могут принять все желающие от 7 лет. Соревнования пройдут в различных возрастных категориях на дистанциях – 5.2 км, 15.6 км, 31.2 км и специальной дистанции для детей – 2 км. Лыжники смогут пройти дистанции свободным стилем, выбрав наиболее подходящий для себя маршрут.

Все участники получат именные дипломы в электронном виде, красочные фотографии с дистанции и отличное настроение. А победители и призеры – памятные медали.

Всего планируется 4 этапа, по итогам которых определятся победители всего Кубка. У участников есть возможность подготовиться к забегам – Лыжный парк на главной трассе «Игора Драйв» открыт для всех любителей беговых лыж.

Подробнее узнать о расписании Лыжного Кубка «Игора Драйв» и тренировок можно на сайте.