Ленобласть приглашает волонтеров благоустройства

«Стартовал набор волонтеров Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2024 году. Они будут помогать жителям на голосовании за общественные пространства, которые обретут новый облик в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Приглашаем всех регистрироваться на платформе и помогать делать Ленобласть еще красивее и комфортнее! Не устаю говорить «спасибо» каждому из 500 волонтеров, которые трудились в Ленобласти в прошлом году», ― рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Концепция нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, предполагает активное участие граждан в выборе проектов благоустройства общественных пространств своего города или поселения на голосовании. С организацией уже четвертый год помогают волонтеры, которые привлекают участников, объясняют цели и значение голосования, работают на специальных информационных точках в общественных пространствах, на массовых мероприятиях.

Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу начали региональные волонтерские штабы, которые занялись отбором и обучением волонтерского корпуса. В нашем регионе это Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.

Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе Добро.рф (Голосование за благоустройство 2024). Основные критерии отбора: готовность принять участие в проекте, умение общаться с людьми, увлекать, способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы.