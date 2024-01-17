Ленобласть вспоминает героический прорыв блокады Ленинграда

Ключевые события состоятся 18 января на территории музея «Прорыв блокады Ленинграда», где ветераны и представители областного правительства традиционно примут участие в акции «На рубеже бессмертия»: к памятнику «Белый танк» будут возложены цветы и выпущен дымовой триколор. Торжественно-траурная церемония с возложением цветов также состоится в Выборге у стелы «Город воинской славы», на Преображенском кладбище Шлиссельбурга у памятника воину-освободителю и на городском кладбище в Приозерске.

Официальная программа празднования 81-летия прорыва блокады Ленинграда продолжится во Дворце культуры Ленинградской области, где Симфонический оркестр региона под управлением маэстро Михаила Голикова исполнит военные песни, фрагменты из «Ленинградской» симфонии, из оперы «А зори здесь тихие», прозвучат отрывки дневников блокадников и стихотворения блокадных поэтов в музыкально-литературной программе «Я говорю с тобой из Ленинграда…».

Солистами вечера станут оперный певец, народный артист РСФСР Сергей Лейферкус, участник шоу «Голос дети» Андрей Аверин, официальный голос движения «Бессмертный полк» Михаил Гаврилов, лауреат международных конкурсов Эльвира Копылова, солисты симфонического оркестра Ленинградской области Ольга Василевская и Даниил Савин, артисты балета Филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга. В роли ведущих выступят народная артистка России Анна Ковальчук и заслуженный артист России Семен Сытник.

В память о жителях, погибших в блокадном Ленинграде, и советских воинах, павших в Ленинградской битве, 18 января уроки мужества, посвящённые прорыву блокады Ленинграда и операции «Искра» пройдут в Будогощском доме культуры и Культурно-спортивном комплексе «Невский» в Шлиссельбурге, в учебных заведениях Ленинградской области.