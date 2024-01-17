«Время волшебства» - в детских рисунках, керамике и гобеленах

Новый год и Рождество – это праздники, которых ждут и взрослые, и дети, это время чудес, сказок и волшебства! Именно таким радостным настроением наполнены прекрасные работы юных художников и их педагогов из Войсковиц.

Ребята очень постарались и подготовились к выставке с выдумкой и большой любовью. Работы получились яркие и красочные. Настроение детей, связанное с Новым годом, Рождеством и Крещением, выражают библейские и сказочные персонажи.

Главная тема выставки «Время волшебства» отразилась в прекрасных керамических работах преподавателя Марины Вячеславны Чирушиной. Темам «Ангел Рождества» и «Зимние пейзажи» посвящены живописные и графические работы преподавателей Валерия Анатольевича Костаринова и Екатерины Борисовны Милушкиной.

Уже хорошо известны в Гатчине работы по ковроткачеству преподавателя Ольги Валериевны Олейниковой. На созданных ею маленьких гобеленах запечатлены зимние пейзажи, которые восхищают особенным колоритом, сложностью и законченностью композиций.