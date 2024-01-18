Войсковицкие школьники – на выставке «Россия»

Поездка была абсолютно бесплатной как награда Комитета Образования Гатчинского муниципального района за активную жизненную позицию, успехи в труде и творчестве. 23 учащихся в сопровождении заместителей директора школы Л.Б. Меньшиковой и Н.В. Грицкевич сели в поезд Санкт-Петербург — Москва и отправились посмотреть ту самую выставку, о которой так много говорят в СМИ, видеоролики об экспозициях которой регулярно показываются детям на «Разговорах о важном».

Конечно, поразила сама выставка. Незабываемое впечатление оставила экспозиция «Движения первых» - «Первые в России — стране возможностей». Ребята надели наушники и погрузились в мир виртуальной реальности, где им рассказали о выдающихся личностях России, об удивительных краях и географических объектах нашей Родины. Ребята смогли подняться на вершину Эльбруса, опуститься на дно озера Байкал, пролететь над лугами Алтая и многое другое. Гордость за свою бескрайнюю Родину, достижения выдающихся русских людей испытал каждый.

На выставке «Регионы России» 89 субъектов РФ представили свои экспозиции. Каждый рассказывал о своих особенностях, гордости, дарили сувениры всем посетителям.

Ребята получили ценные памятные подарки от «Движения первых», а также от организаторов выставки: рюкзаки, толстовки, шапки с логотипом «Первые» и «Москва».

Какая же поездка в Москву без посещения Красной площади! Поэтому после выставки группа отправилась в сердце города, где ребята погуляли, пофотографировались и отправили родителям счастливые снимки.

На следующий день перед отъездом домой группа туристов успела посетить Измайловский Кремль. Это яркий культурно-развлекательный комплекс, построенный близ исторической царской усадьбы «Измайлово».

Ребята и учителя запомнят эту поездку, которая принесла массу положительных эмоций и желания работать, творить и быть «Первыми»!





Наталья Грицкевич