Ленобласть встречает «Поезд Победы»

«Поезд Победы» прибудет в Ленинградскую область 23 января. Первой его остановкой станет Гатчина, а после он посетит Волосово, Кингисепп и Лугу.

Музей на колесах разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции. Жители и гости этих городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф.

Регистрация открывается примерно за сутки до прибытия поезда. Сопровождать экскурсионные группы традиционно будут «Волонтеры Победы».

В Гатчине попасть на иммерсивную экспозицию можно будет 23 и 24 января. В Волосово поезд сделает остановку также на два дня — с 25 по 26 января. В Кингисеппе и Луге «Поезд Победы» будет доступен к посещению 27 и 28 января соответственно.

Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников; скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых.

Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и ВОД «Волонтеры Победы».