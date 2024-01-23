День дознавателя МЧС России – в Гатчинской школе №7
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района 23 января провели мероприятие в кадетском классе МЧС России, сформированном на базе Гатчинской школы №7.
Дата была выбрана не случайно - 23 января отмечают День сотрудников органов дознания МЧС России. Дознаватель МЧС России занимается расследованием происшествий, связанных с пожарами, авариями или другими чрезвычайными ситуациями.
На встречу к ребятам пришел старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Сергей Самсонов. Сергей Алексеевич рассказал об особенностях работы дознавателя, об инструментах, которые они используют при расследовании причин пожара, об интересных и сложных случаях на пожарах, и о том какими качествами должен обладать дознаватель и как им стать. Показал и рассказал о содержимом пожарно-криминалистического чемодана «Антрацин», ребята смогли опробовать каждый прибор в действии.
Также Сергей Алексеевич рассказал, что важной составляющей работы дознавателей МЧС России – является профилактическая работа с населением, направленная на повышение общественного сознания в области пожарной безопасности.
В конце встречи ребята поблагодарили Сергея Алексеевича за интересную встречу и сделали фото на память.
ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области