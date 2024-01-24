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Большой концерт – к Дню полного освобождения Ленинграда от блока-ды пройдет в Гатчине

27 января в 17.00 Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова представит музыкально-литературную программу «Я говорю с тобой из Ленинграда…», которая пройдет в Гатчинском городском Доме культуры (Гатчина, пр. 25 Октября, д. 1, Дворец культуры).

Рубрики:  Культура

Концерт посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В программе концерта прозвучат военные песни, фрагменты из «Ленинградской» симфонии», оперы «А зори здесь тихие», отрывки дневников блокадников и стихотворения блокадных поэтов.

Солист вечера – официальный голос движения «Бессмертный полк» Михаил Гаврилов.