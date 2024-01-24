На рубеже бессмертия

Мы выживали как могли

С самого утра на площади перед диорамой – праздничная суета. Музыканты военного оркестра настраивают инструменты, артисты поправляют костюмы, организаторы отдают последние указания. Понемногу к музею подъезжают автобусы с жителями блокадного Ленинграда, тружениками тыла, узниками фашистских концлагерей, представителями районных советов ветеранов. Волонтёры встречают их улыбками, добрыми словами и искренней заботой.

Среди прочих замечаю интересную пару пенсионеров в синих шарфах с эмблемой «Команды 47». Он – статный мужчина с соколиным взглядом. Она – мягкая и улыбчивая женщина в очках. Это Анатолий Алексеевич Великодворский и Людмила Фёдоровна Подарина – почётные жители Всеволожска, члены общества «Блокадный детский дом».

В Кировский район ветераны приезжают каждый год, чтобы почтить память погибших воинов и жителей осаждённого города. В дни блокады Людмиле и Анатолию было по 5-6 лет, но страшные картины врезались в их память навсегда.

– Сама я родилась в Приютино, но в 1941 году туда приехали лётчики, и нас перевезли во Всеволожск – в микрорайон Бенгардовка. Мой отец возил продукты по Дороге жизни, а мы с другими детьми бегали по ней босиком. Мимо проезжали полуторки, застревали в весенней грязи, а мы помогали водителям – толкали машины, как могли, – вспоминает Людмила Фёдоровна. – Там я и провела все годы блокады: от начала осады до полного освобождения.

Своя история – у Анатолия Алексеевича. Сегодня он ветеран труда и спорта, старший лейтенант запаса ВДВ. А тогда был простым мальчишкой, заточённым в кольце блокады.

– Всю блокаду я прожил в Рыбацком. Из нашего посёлка очень мало людей эвакуировали, потому что у всех были подсобные хозяйства – как-то выживали. Хотя всем нам запомнился именно голод. Собирали крапиву, ели дуранду – куски жмыха от производства муки. После войны было немногим легче – до 1947 года действовала карточная система, жили впроголодь, – говорит ветеран. – Ещё помню, как с ребятами приезжали на Синявинские высоты собирать гильзы от патронов и дюраль от разбитых самолётов, чтобы сдать на металлолом. Находили и останки воинов – это было обычным делом.

Место, в котором интересно

Таких историй – много. Кто-то охотно делится воспоминаниями, кто-то предпочитает молчать. Тем более что гости вскоре переключаются на культурную программу, подготовленную сотрудниками музея. Участники церемонии осматривают постоянную экспозицию и выставку детских рисунков «Хвостатые герои блокадного Ленинграда», подготовленную ветеринарным управлением Ленобласти.

Особое внимание привлекает экспозиция с оружием и форменной одеждой Великой Отечественной войны. Откуда-то появляется стайка мальчишек, которые просят разрешить подержать в руках боевые экспонаты – и получают разрешение. Им тут же объясняют, как правильно держать в руках историческое оружие, рассказывают о секретах боевой стойки и прицеливания.

– Мы работаем на территории музея на постоянной основе. Фотозона, военное обмундирование и оружие – всё это можно посмотреть и в будни, и в праздники. Сегодня мы представили орудия времён Великой Отечественной войны: ППШ, ППС, гранаты, патроны – то, что найдено поисковиками и вызывает особый интерес у посетителей, – делится инструктор по стрелковому бою Леонид Манц.

Желающих сфотографироваться с такими уникальными экспонатами – хоть отбавляй. Это не только развлечение, но ещё и новые знания для тех же мальчишек. Они узнают, что граната Ф-1 («лимонка») получила своё название не от формы, похожей на лимон. Её изобрели на базе осколочной гранаты из Франции и английской гранаты, придуманной капитаном Лемоном, которые поставляли российским военным во время Первой мировой. Парни слушают инструкторов, пока со сцены не раздаются звуки музыки – начинается памятный митинг.

Сохранить память о блокаде

Мероприятие началось с концертного номера «Гранитный Ленинград» в исполнении музыкального альянса «Петербургские баритоны» с участием ансамбля танца «Фейерверк». Сразу после вокального номера и звуков Гимна Российской Федерации со словами поздравления к собравшимся обратился глава 47-го региона.

– Бессмертен подвиг советских солдат Ленинградского и Волховского фронтов, которые ценой собственной жизни, героическими усилиями совершили прорыв блокады Ленинграда. Это не только обеспечило более полное снабжение Ленинграда продовольствием и боеприпасами, но и дало всем ленинградцам надежду на Победу, – сказал Александр Дрозденко. – История не знала такого героизма и трагедии, такого многочисленного подвига не только воинов, но и простых граждан. Ленинград был един с фронтом и со всей страной. Он выстоял и победил ценой сотен тысяч жизней, которые были отданы за свободу от нацизма, от фашизма, за Победу!

С 81-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда собравшихся поздравили также председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин, помощник сенатора РФ Дмитрия Василенко, руководители Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов и Сергей Ельчанинов, прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский и многие другие.

Красной нитью через их выступления прошла мысль о том, как важно сегодня сохранять память о подвиге советского народа. В Ленинградской области её сберегают не на словах, а на деле.

– Пытаясь осмыслить этот подвиг, я вспоминаю свой родной город. Школа, в которой я учился, расположена на улице 18 января. Это потрясающий пример сохранения исторической памяти! Мы, «Волонтёры Победы», хотим продолжить эту традицию – ещё больше точек на карте должны называться именами героев в честь подвига советского народа, – рассказал нам руководитель Кировского муниципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Максим Савин.



После торжественных речей, проникновенной песни «Верните память» в исполнении гатчинских солистов и минуты молчания рота почётного караула прошла торжественным маршем и возложила цветы к памятнику «Белый танк». В завершение акции небо окрасилось в цвета российского флага – триколор из разноцветного дыма символизировал связь между подвигом наших предков и боевой славой современной России.

Юлия ТЕТАРСКАЯ, фото автора



