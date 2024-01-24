«Связь поколений»: викторина о главном

Такая игра проходит в Гатчине уже во второй раз. Изначально она была задумана гатчинским советом ветеранов к Дню Победы и прошла в преддверии этого великого дня в прошлом году. Эту инициативу поддержали и помогли реализовать комитет образования Гатчинского района и Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Как рассказала начальник сектора дополнительного образования комитета образования Ирина Пулина, викторина настолько всем понравилась, что её решили проводить ежегодно, приурочивая к разным праздникам.

- Очень здорово, что сегодня здесь собрались несколько поколений, - говорит Ирина Анатольевна. - Уверена, такие встречи значимы и актуальны в наше время. Мы говорим об истории нашей Родины, о патриотизме, который, в свою очередь, не может существовать без знания истории...

В викторине приняли участие восемь команд, собранных по принципу жребия. В итоге за каждым столом собрались представители разных поколений. Перед началом игры молодые и зрелые люди знакомились друг с другом, обсуждали правила викторины и выбирали капитана команды.

Участников игры приветствовала председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева.

- Очень хорошо, что вы уже многое знаете об этих исторических событиях, - отметила Людмила Николаевна. – И, в первую очередь, это важно для нас, представителей старшего поколения. Когда вы будете в нашем возрасте, вы поймете, почему. Именно наши родители и ваши деды и прадеды защищали наши города и освобождали их. Можно сказать, что они подарили нам наши любимые города — Гатчину и Ленинград... Жизнь человека намного короче, чем жизнь государства. И только память помогает нам с гордостью осознавать, что мы — россияне и что мы живём в наших славных городах. Очень важно знать нашу историю, потому что хорошо защищать можно то, что хорошо знаешь.

Викторина проходила в два тура. Первый был посвящён истории освобождения Гатчины, вопросы второго тура касались непосредственно блокады Ленинграда. В каждом туре предлагалось ответить на десять вопросов, на обсуждение каждого из них отводилась одна минута.

Участники команд все вместе вспоминали даты и особенности главных сражений на Ленинградском фронте, важные события и моменты блокады Ленинграда, военную историю Гатчины, подвиги героев и их имена, роль боевой техники. Некоторые вопросы касались послевоенного периода восстановления государства, военных фильмов и песен.

Некоторые вопросы викторины выходили за рамки школьной программы. Тем не менее, все команды справились на «отлично», ведь каждый из участников обладал своим багажом знаний и с удовольствием делился им с другими.

Все участники получили на память наборы тематических наклеек, календари и дипломы. Но, пожалуй, главным итогом этой игры стала очередная возможность познакомиться, пообщаться и подружиться представителям разных поколений.

Юлия Лысанюк