Ушел из жизни Александр Григорьевич Мец

Александр Григорьевич родился в 1944 году в Алма-Ате, после школы поступил и в 1968 году окончил Курский государственный медицинский институт. По распределению работал в Вологодской области, в том числе главным врачом Нижнеенангской участковой и Грязовецкой центральной районной больницы. В 1974-м Александр Мец окончил клиническую ординатуру в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте (сейчас - Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова), а в1975-м вместе с женой Валентиной Александровной приехал в Гатчину, и молодая семья числе первых пришла работать тогда в новую больницу, построенную на въезде в город: он - хирургом, она – терапевтом.

Опытный врач, Александр Григорьевич исполнял обязанности начальника курсов подготовки военно-полевых хирургов, принимал участие в подготовке санитарных дружин и обучении медицинских сестер запаса. Неоднократно повышал свою квалификацию, в 1979 –м году получил первую, а в 1984 – высшую аттестационную категорию по хирургии, имеет печатные научные работы по специальности. С 1997 он года заведовал отделением гнойной хирургии, внедрял новые методы исследования и лечения в практику отделения, владеет знаниями в пограничных областях: терапии, эндокринологии, рентгеновской и УЗ-диагностике и др. В течение ряда лет был заместителем председателя Гатчинской Ассоциации врачей, не раз был отмечен благодарностями администрации больницы, а в 2004-м году - Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области. В 90-е годы гатчинцы трижды избирали Александра Григорьевича депутатом. Изо дня в день он проводил сложнейшие хирургические операции, успешно занимался законотворчеством и при этом не прекращал изучать интересующий его предмет: много лет Александр Григорьевич профессионально занимался исследованием творчества Осипа Мандельштама и тратил на литературные изыскания практически всё свободное от работы время. С 1989-го года в самых серьёзных литературных изданиях стали выходить написанные им статьи, а книги под его редакцией находятся во многих библиотеках.

В октябре 2024 года Александру Григорьевичу Мецу исполнилось бы 80 лет.

Гатчинская КМБ