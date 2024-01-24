Владимир Путин дал старт Году семьи в России

«Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит, продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передаёт традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт. Во всех российских регионах есть известные династии: военнослужащие, инженеры, сталевары, врачи, учителя, деятели культуры. Семьи, люди разных национальностей, которые хранят верность избранному призванию и гордятся своим делом», — отметил Владимир Путин.

Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах поддержки многодетных семей». «Установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе.

Многодетным семьям в соответствии с законодательством РФ гарантируется предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям — на досрочное назначение страховой пенсии. Кроме того, в порядке и на условиях, установленных регионами, гарантируется право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны.

Регионам Российской Федерации рекомендовано принять ряд дополнительных решений: в том числе, обеспечить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере не менее 30% стоимости этих услуг, а также предоставить обучающимся из многодетных семей бесплатный проезд, питание, школьную и спортивную форму.

В Ленинградской области действует Социальный кодекс, согласно которому многодетная семья — это семья, имеющая трех или более детей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области