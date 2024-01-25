Ленобласть приглашает на «Прогулку со Знанием» по истории блокады

Первым о новом выставочном проекте музеев Ленинградской области рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, который провел экскурсию в рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием», инициированной Российским обществом «Знание».

«27 января будет отмечаться важная дата – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, что является праздником не только для нас, а для всей страны. Полное освобождение от оккупации Ленинградской области произошло позже (в период с января по август 1944-го) и сложно найти место на карте Советского Союза и России, которое бы вынесло столько тягот войны, особенно с точки зрения гражданского населения. Сегодня мы с вами открываем выставку, которая рассказывает о Ленинградской области до войны и о том, какой она стала в 1944 году, после того как враг был изгнан с нашей земли. В экспозиции представлены предметы быта, письма и воспоминания переселенцев - тех, кто заново наполнял жизнью Ленинградскую область», – отметил Владимир Цой.

Выставка «Границы и люди. Ленинградская область в 1944 году» – проект, организованный «Музейным агентством», приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, рассказывает, какие исторические, социальные и политические процессы протекали в 1944 году в Ленинградской области, после того, как она была освобождена от фашистской оккупации.