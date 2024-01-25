Ленобласть запустила чат-бот по благоустройству

«Важное в благоустройстве, да и в жизни — слышать друг друга, общаться, прислушиваться к опыту профессионалов и пожеланиям жителей. Сегодня запускаем чат-бот для жителей, он доступен по ссылке https://t.me/vmeste_47_bot. Ждем от ленинградцев любые идеи, предложения, проекты, задумки, обратную связь по благоустройству — особенно по территориям, благоустроенным по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Администрировать чат-бот, обрабатывать и учитывать в работе обращения жителей будут региональный комитет по ЖКХ и Центр компетенций Ленинградской области», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков.

Среди предложений, которые собирает новый чат-бот, следующие:

- Туризм. Нераскрытые места с высоким туристическим потенциалом

- Детские пространства. Тематики и желаемое наполнение

- Спорт. Спортивная инфраструктура и желаемое наполнение

- Набережные. Инфраструктура для отдыха у воды

- Для питомцев. Площадки для игры и выгула

- Озеленение. Высадка деревьев, кустарников, цветов

- Велоинфраструктура. Парковки, велосипедные дорожки, веломаршуты

- Культурное наследие. Сохранение исторического наследия, локации с нераскрытым потенциалом

- Бизнес и торговля. Торговые объекты, товары и услуги, которых не хватает

- Творчество. Креативные инициативы, которые способствует развитию среды

- Другое. Идеи, для которых не подходят категории выше

- Истории из населенных пунктов, мифы и легенды о поселениях, которые вдохновляют на новые проекты.

Источник: комитет по ЖКХ Ленинградской области