Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

«Поезд Победы»: гатчинские волонтеры встретили более двух тысяч гостей

Четвертый год подряд Гатчина принимает «Поезд Победы» - передвижную инсталляцию, которая никого не оставляет равнодушным. В год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады за два январских дня гатчинские «Волонтеры Победы» сопроводили по выставке более двух тысяч человек, среди которых почти половина - дети.

Рубрики:  Общество

Удивительная экспозиция «Поезда Победы» позволяет каждому желающему стать причастным к сохранению исторической памяти. Гатчинское отделение «Волонтеров Победы» традиционно помогает встречать гостей, выдавать аудиогиды, сопровождать экскурсионные группы и обеспечивать комфортное пребывание участников выставки. Каждый день работало по 30 волонтеров – в основном, это ребята 15-20 лет, приехавшие оказать помощь в проведении патриотической акции из всех поселений Гатчинского района.

Усталые, но довольные волонтеры разошлись по домам, заверив, что с радостью готовы вновь и вновь встречать в Гатчине «Поезд Победы».

 