«Поезд Победы»: гатчинские волонтеры встретили более двух тысяч гостей

Удивительная экспозиция «Поезда Победы» позволяет каждому желающему стать причастным к сохранению исторической памяти. Гатчинское отделение «Волонтеров Победы» традиционно помогает встречать гостей, выдавать аудиогиды, сопровождать экскурсионные группы и обеспечивать комфортное пребывание участников выставки. Каждый день работало по 30 волонтеров – в основном, это ребята 15-20 лет, приехавшие оказать помощь в проведении патриотической акции из всех поселений Гатчинского района.

Усталые, но довольные волонтеры разошлись по домам, заверив, что с радостью готовы вновь и вновь встречать в Гатчине «Поезд Победы».