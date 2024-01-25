В Карелии идут спектакли по произведениям гатчинского автора

Людмила и Валерий Баулины — ведущие актёры Театра драмы Республики Карелии «Творческая Мастерская». Но эта звёздная пара играет не только на театральных подмостках Петрозаводска. Многие знают их по съёмках в кино. Так, например, они снялись в сериалах «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Настоящий», «Варгазея». Причем часто актёры играют семейную пару, каковой являются и в реальности.

Помимо работы в драматическом театре, Людмила и Валерий Баулины задумывают и реализуют и свои собственные творческие проекты. Одним из них стал проект «Театр Слова», в рамках которого проходят авторские читки литературных текстов и пьес современных писателей и драматургов. Один из таких текстов лёг в основу небольшой постановки, которую актёры привезли в Гатчину. Это рассказ гатчинского автора, сотрудника городской библиотеки им. А.И. Куприна Анны Смерчек «Антинаучно».

Рассказ «Антинаучно» входит в недавно опубликованную книгу короткой прозы Анны Смерчек «Календарь счастливых случайностей». Всего в этой книге двенадцать рассказов — по числу месяцев в году. Каждая история сопровождается иллюстрацией, серию которых специально для сборника подготовил петербургский художник Юрий Степанов.

В рассказе «Антинаучно» описан один из обыкновенных апрельских дней, который оборачивается маленьким чудом, сотворённым той самой «счастливой случайностью» или просто добрым человеком. Причём речь идёт о таком чуде, которое не уводит нас от реальности, а вплетается в неё, помогая лучше понять себя и других людей. Это «чудо» подсвечивается и ширится не только благодаря человеческой доброте, но и наступающей весне, которая уже сама по себе волшебство, переворачивающее всю нашу жизнь.

После читки рассказа Валерий и Людмила Баулины рассказали гатчинским зрителям о себе, о том, почему они ставят у себя в театре спектакли по произведениям Анны Смерчек, и что их связывает с этим автором.

Впервые с творчеством Анны Смерчек они познакомились благодаря сборнику рассказов «Ковчег», куда вошли и её произведения. В итоге по двум рассказам Анны был поставлен спектакль «Невозможная лёгкость», премьера которого состоялась в Петрозаводске 9 ноября 2023 года (режиссёр Михаил Мокеев). В том же ноябре Анну Смерчек пригласили в Карелию на последние репетиции этого спектакля.

«Невозможная лёгкость» - это история зрелой семейной пары, последовательно представленная глазами мужчины и женщины. Казалось бы, в этом возрасте уже не может быть никаких сюрпризов. И всё же чудо может случиться с каждым, особенно, если веришь в него и ждёшь. И тогда жизнь может измениться, переходя на свой новый, совершенно другой этап...

В том же ноябре в Петрозаводском музее изобразительных искусств прошла и первая читка рассказа Анны Смерчек «Антинаучно». И вот уже сейчас, в начале января, её смогли увидеть и гатчинские зрители.

Гатчинские зрители с огромным удовольствием познакомились с авторским прочтением этого замечательного рассказа о синей птице, «залетевшей» в обыкновенный музей. В исполнении талантливых актёров читка стала настоящим спектаклем, в котором они перевоплощаются в героев, проживают их эмоции и заражают ими своего зрителя.

Кстати, каждый из нас может поближе познакомиться и с творчеством Анны Смерчек. Книгу её рассказов «Календарь счастливых случайностей» можно приобрести в Гатчине в книжном магазине на улице Соборной.

Юлия Лысанюк