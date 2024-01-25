Жителей Ленинградской области приглашают к участию в «Мастерской новых медиа»
Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа» объявила о наборе на первый поток обучения в 2024 году. Участниками станут 75 человек — блогеры, специалисты в сфере создания контента, SMM-специалисты, продюсеры.
В рамках программы слушатели узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, об особенностях создания медиапроектов, о развитии личного бренда, а также получат опыт от ведущих в стране специалистов в области медиа и PR.
«Мастерская новых медиа — это не очередное обучение по тому, как красиво писать посты, использовать социальные сети для охвата. «Мастерская» — это про кардинальное изменение мышления. За несколько модулей обучения выпускник программы понимает, на что он способен и какими средствами можно максимально точно донести ту информацию, которая имеется на руках», — рассказал выпускник «Мастерской новых медиа» из Ленобласти Александр Гуков.
Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 5 февраля на платформе программы (https://vk.cc/cu9tbp). Обучение пройдет в Москве в очном формате. Старт запланирован на март 2024 года.
Программа «Мастерская новых медиа» создана АНО «Диалог Регионы» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».