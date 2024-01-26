Памятный показ в 3D-формате – на фасаде Гатчинского ДК

В честь годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от блокады комитет по молодежной политике Ленинградской области организовал показы проекционного представления на южном боковом фасаде здания Гатчинского городского Дома культуры.

Сюжет погрузил зрителей в атмосферу военного времени, заставил вспомнить легендарный подвиг жителей и защитников Ленинграда, их героизм, отвагу и великую победу в той страшной войне.

Особенными гостями мероприятия стали жители блокадного Ленинграда и ветераны. Событие уже посетили представители молодежных и патриотических общественных организаций, родители с детьми, гатчинцы и гости нашего города.

Следующий показ состоится 27 января в 18:00, 19:00 и 20:00. Мероприятие могут посетить все желающие Вход свободный!