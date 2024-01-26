Помогите в поиске родных красноармейца Михаила Федоровича Тимофеева

Предыстория такова. Житель Московской области Андрей Иванов во время визита к родственникам в Германию (г. Эссен, земля Северный Рейн-Вестфалия) посетил мемориальное кладбище «Шахта Граф Бойст» со стелой, возведенной на месте гибели советских военнопленных.

В ночь на 12 декабря 1944 года во время авианалёта на Эссен 99 пленных советских солдат, работавших на шахте граф Бойста, в результате обвала туннеля оказались погребены под землёй заживо. После войны в память о советских военнопленных на месте их гибели установили крест, который в 1964 году был заменён на памятник работы скульптора Петера Вайса. О судьбе этих солдат многие десятилетия ничего не было известно, в Советском Союзе они считались пропавшими без вести. В 2014 году на месте памятника были установлены две мемориальные плиты. На граните на русском и немецком языках высечены имена солдат.

Андрей Иванов заинтересовался этой историей, стал изучать всё, что связано с созданием и установкой памятника, и список погибших. В списке, в частности, есть житель деревни Авдоши (по данным немецкой стороны) красноармеец (рядовой) Тимофеев Михаил Федорович, 01.01.1921 г.р., попавший в плен в августе 1943 г. (согласно Книге памяти блокадного Ленинграда).

В 1949 г. запрос о его судьбе в Гатчинский ВК подавала Федорова Анна Федоровна (вероятно, родная сестра), к тому моменту уже проживавшая: ст. Низовская Луговского сельского совета Гатчинского района Ленинградской области.

По данному вопросу А. Иванов обратился в редакцию газеты «Пушкинский край», так как деревня Авдоши располагается недалеко от Пушкинских гор. Они выяснили, что указанный военнослужащий действительно призывался из деревни Авдоши, но сельсовета Остенский Псковского района. Дальнейший поиск его родных, проведенный местным краеведом Псковского района, к сожалению, ничего не дал.

Просьба оказать помощь в поиске Федоровой Анны Федоровны или ее родных для передачи имеющейся информации о судьбе М.Ф. Тимофеева.

Уважаемые читатели, может быть, именно вы сможете помочь в этой истории. Контакты Андрея Иванова есть в редакции.