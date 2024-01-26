«Сильвия» - место памяти и скорби

Открывая мероприятие, заместитель главы администрации Гатчинского района по развитию социальной сферы Марк Кравчук подчеркнул, как важно помнить и заботиться о старшем поколении, о ветеранах, которых с каждым годом остается все меньше среди нас. И выражать свою признательность, дарить душевное тепло не только по случаю памятных дат:

- Я хочу обратиться к ребятам: если вы будете помнить, чтить, помогать нашим ветеранам, вы сможете продлить им жизнь – вашим участием, уважением и, самое главное, вашими поступками. Потому что очень важно не только на словах, но делами проявлять внимание к старшему поколению.

В исполнении учеников Гатчинской школы № 7 звучали стихи о войне, о подвигах защитников Родины и о той великой цене, которую заплатил советский народ за Победу.

Парк «Сильвия» давно стал особенным местом для Гатчины, где каждый камень помнит злодеяния фашистских оккупантов, и где теперь находится и мемориальная братская могила бойцов Красной армии и мирных жителей, расстрелянных захватчиками. 25 ноября 2023 года здесь состоялась церемония захоронения останков, найденных поисковым отрядом «Искра» в парке «Сильвия».

Все выступавшие на митинге говорили о необходимости хранить историческую память и передавать ее новым поколениям. Все дальше мы уходим от Великой Отечественной, все меньше остается очевидцев тех событий… Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских подчеркнул, что молодежь, дети, школьники обязаны знать нашу военную историю – историю подвига тех, кто приближал Победу. В их числе – герои Гатчинской земли: Перегудов, Григорин, Колобанов…

- Сегодня нам снова приходится бороться с нацизмом, возродившимся на территории Украины, и теперь уже внуки и правнуки победителей совершают подвиги по примеру своих героических предков. Эта память – у нас в крови, и никто не заставит нас забыть войну и фашистские злодеяния на нашей земле, – сказал Александр Владимирович.

На митинге также выступили командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев, заместитель директора филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Смирнова. Председатель совета ветеранов Мариенбурга Лариса Царькова, обращаясь к юным участникам митинга, отметила:

- 80 лет назад была освобождена Гатчина. 80 лет – это четыре поколения, и вы должны гордиться тем, что застали в живых настоящих героев и свидетелей той войны – ваших прадедов. И следующим поколениям обязательно расскажите о них – победителях фашизма.

Руководитель Гатчинского районного отделения КПРФ Виктор Тарасов, поздравляя гатчинцев с 80-летием освобождения города, обратил внимание на искажение исторических фактов со стороны зарубежных СМИ:

- Оказывается, Вторую мировую войну выиграли союзники! Кто такие «союзники»? Те, которые только в июне 44-го начали боевые действия? А сегодня они вовсю пропагандируют фашизм. На Украине с 1991 года начали культивировать нацизм, и мы знаем, к чему это привело. Забывать историю нельзя! Есть историческая память – есть народ. Нет исторической памяти – нет народа.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику комсомольцам-подпольщикам.

Екатерина Дзюба