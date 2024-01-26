В МФЦ оформляют выплаты беременным женам участников СВО

Право на получение единовременного пособия предоставляется беременным женам участников СВО, срок беременности которых составляет не менее 180 дней, и имеющим на дату обращения место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области

Право на получение ежемесячного пособия предоставляется беременным женам участников СВО, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Ежемесячное пособие устанавливается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума в Ленинградской области. Подробнее о новых мерах соцподдержки– на https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/67737/.

Подробнее о порядке получения новой услуги в МФЦ - по ссылке https://mfc47.ru/services/detail/863412?sphrase_id=1745684.