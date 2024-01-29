Стартовал приём работ на всероссийский конкурс детского рисунка «Нарисуй защитника отечества»
Конкурс направлен на прославление подвигов участников специальной военной операции. Организаторы - филиалы фонда «Защитники Отечества». По итогам конкурса будут проведены выставки рисунков в филиалах, школах и библиотеках. Более 1500 отобранных работ войдут в коллаж для Музея Победы в Москве, который будет открыт на торжественной церемонии награждения в феврале 2024 года.
К участию принимаются детские творческие работы в виде рисунков по 3-м возрастным категориям:
- от 3 до 7 лет
- от 8 до 12 лет
- от 13 до 17 лет
Каждый участник может отправить не более 1 работы.
Приём работ осуществляется по 10 февраля 2024 года.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале формата А4 (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.)
Работу можно направить по почте info@gosfondsvo47.ru, а также принести в филиал фонда по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова д. 7.
К работе необходимо приложить скан согласия от имени родителя на обработку персональных данных участника конкурса и заполнить анкету о творческой работе и её авторе. Анкета участника и согласие размещены по ссылке: vk.cc/cuaENk
Информация о победителях Конкурса будет опубликована в социальных сетях филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области.