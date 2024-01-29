Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Стартовал приём работ на всероссийский конкурс детского рисунка «Нарисуй защитника отечества»

Конкурс направлен на прославление подвигов участников специальной военной операции. Организаторы - филиалы фонда «Защитники Отечества». По итогам конкурса будут проведены выставки рисунков в филиалах, школах и библиотеках. Более 1500 отобранных работ войдут в коллаж для Музея Победы в Москве, который будет открыт на торжественной церемонии награждения в феврале 2024 года.

Рубрики:  Общество

К участию принимаются детские творческие работы в виде рисунков по 3-м возрастным категориям:

- от 3 до 7 лет
- от 8 до 12 лет
- от 13 до 17 лет

Каждый участник может отправить не более 1 работы.
Приём работ осуществляется по 10 февраля 2024 года.

Рисунки могут быть выполнены на любом материале формата А4 (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.)

Работу можно направить по почте info@gosfondsvo47.ru, а также принести в филиал фонда по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова д. 7.

К работе необходимо приложить скан согласия от имени родителя на обработку персональных данных участника конкурса и заполнить анкету о творческой работе и её авторе. Анкета участника и согласие размещены по ссылке: vk.cc/cuaENk

Информация о победителях Конкурса будет опубликована в социальных сетях филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области.