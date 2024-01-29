Стартовал приём работ на всероссийский конкурс детского рисунка «Нарисуй защитника отечества»

К участию принимаются детские творческие работы в виде рисунков по 3-м возрастным категориям:

- от 3 до 7 лет

- от 8 до 12 лет

- от 13 до 17 лет

Каждый участник может отправить не более 1 работы.

Приём работ осуществляется по 10 февраля 2024 года.

Рисунки могут быть выполнены на любом материале формата А4 (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.)

Работу можно направить по почте info@gosfondsvo47.ru, а также принести в филиал фонда по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова д. 7.

К работе необходимо приложить скан согласия от имени родителя на обработку персональных данных участника конкурса и заполнить анкету о творческой работе и её авторе. Анкета участника и согласие размещены по ссылке: vk.cc/cuaENk



Информация о победителях Конкурса будет опубликована в социальных сетях филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области.