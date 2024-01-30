Мир начинается с семьи

Участие в конкурсах приняли дети, посещающие районный центр детского творчества, и их родители. Они продемонстрировали свои таланты и показали, как семья вместе занимается творческой деятельностью.

В рамках конкурса «Творчество, Я и моя семья» участники должны были представить фотографии, на которых видно их семейное творческое времяпрепровождение. Это могло быть совместное рисование, лепка, создание поделок или любое другое творчество в кругу семьи.

Конкурс «Семейные выходные» предлагал участникам запечатлеть семейные моменты активного отдыха. На фотографиях можно было показать совместные походы, прогулки, спортивные мероприятия или любую другую активность, в которой участвуют все члены семьи. Этот конкурс способствовал не только укреплению семейных уз, но и пропаганде здорового образа жизни.

В обоих конкурсах принимали участие фотографии, сделанные ребятами и их родителями самостоятельно. Все работы были оценены жюри.

Победители конкурсов были награждены грамотами и сувенирной продукцией с логотипом районного центра. Однако, основной целью участия в конкурсах была не победа, а возможность поделиться семейными моментами и поощрение семейного творчества.

Такие онлайн-фотоконкурсы способствуют расширению образовательного пространства и развитию творческих способностей учащихся и их родителей. Они способны создать атмосферу соприкосновения поколений и позволить каждой семье проявить свою индивидуальность.





Н.В. Попова, заместитель директора по УВР МБОУ ДО «РЦДТ»