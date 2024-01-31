Акварельное чудо Елены Зыковой

Елена Зыкова (1967-2021) родилась в городе Пушкине. С юных лет увлекалась живописью. Окончила Санкт-Петербургское реставрационное училище. Как реставратор участвовала в восстановлении Гатчинского и Константиновского дворцов.

Елена Александровна была постоянной участницей российских и международных акварельных выставок, проходящих в рамках деятельности Санкт-Петербургского общества акварелистов. Ее изысканные акварельные пейзажи находятся в частных коллекциях в России, Польше, Литве, Израиле. Ставшая ее визитной карточкой акварель «Пионы» представлена в экспозиции знаменитого Международного музея акварели Фабриано в Италии. Её картины неоднократно завоевывали призовые места на Международном конкурсе АРТ-МОСТ-АКВАРЕЛЬ. Художница занималась не только акварелью и живописью, но и росписью стен (фресками), преподавала акварель взрослым в собственной творческой мастерской в Гатчине.

Любимой техникой Елены Зыковой была акварель. В своём творчестве она смело сочетала разные художественные приёмы - акварель «по-сухому», «по-мокрому», многослойную акварельную живопись (лессировку) и некоторые другие. Акварель — техника сложная. Как говорила Елена Александровна, овладение ею — это постоянный поиск, каждый раз попытка договориться с текучей природой воды. Акварели художницы необыкновенно нежны и утонченны, своей цветовой палитрой напоминая работы старинных китайских мастеров.

Елена Зыкова ушла из жизни непостижимо рано. Но остались ее волшебные акварели, в которых продолжают жить ее душа, ее удивительное видение прекрасного, ее любовь к природе и к миру.

В малом выставочном зале музея города Гатчины открыта новогодняя выставка акварелей Елены Зыковой «В ожидании чуда». Кроме нежных зимних пейзажей здесь впервые показана коллекция новогодних открыток, созданных художницей в разные годы. Зимние акварельные образы художницы — настоящее чудо. Лёгкие, полупрозрачные, радостные, они наполнены светом и внутренней свободой.

Выставка «В ожидании чуда» продлится в музее города Гатчины до 28 февраля.

«Немножко лета в зимний день» - так называется выставка акварелей Елены Зыковой, которая проходит в библиотеке посёлка Высокоключевой. В экспозиции представлены яркие и нежные цветы, солнечные пейзажи, сочные натюрморты, которые непременно согреют вас в самую холодную пору своим внутренним теплом.

Выставка «Немножко лета в зимний день» продлится до 3 февраля (п. Высокоключевой, Большой проспект, д. 35 а. Высокоключевая сельская библиотека).

Из отзывов посетителей выставки:

«Очень красиво, нежно, изысканно, волшебно!»

«По-зимнему нежно, легко и прозрачно!»

«Эти картины — отражение души автора, светлой, тонкой, нежной, благостной...»

«Её наследие согрело мою душу и будет радовать сердца многих поколений, делая людей добрее...»

«Чудо — это Ваши акварели. Спасибо!»

«Для нас, зрителей, чудо состоялось!»





Подготовила Юлия Лысанюк