Понятие «единственный родитель» и другие новшества Cоциального Кодекса Ленобласти

В частности, в первом чтении одобрены изменения в статьи 5.6 и 5.7 Соцкодекса. Они позволят предоставить живущим на территории Ленинградской области инвалидам, которые нуждаются в дополнительном техническом средстве реабилитации, право выбора: получить это средство в собственность или заменить его компенсацией части расходов на его самостоятельное приобретение. Как пояснила докладчик, заместитель председателя областного комитета по соцзащите Юлия Дедюхина, прежде была возможна только компенсация. Данная норма будет распространяться на недорогие средства реабилитации, стоимость которых не превышает трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области. Так как с 1 января 2024 года величина прожиточного минимума в регионе чуть более 16 тысяч рублей, то максимальная стоимость средства реабилитации, подпадающего под действие данной нормы, порядка 48 тысяч рублей.

Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Александр Перминов поинтересовался, почему по данным Контрольно-счетной палаты за прошлый год в области снизилось количество заявителей по данной мере поддержки, и отметил, что социальным службам необходимо самим выявлять граждан, нуждающихся в средствах реабилитации, и помогать им в оформлении данных заявлений, так как люди, которым нужны эти средства, зачастую не обладают всей полнотой информации о мерах поддержки и маломобильны. Зампред комитета по соцзащите в свою очередь заверила, что «если им потребуется помощь - социальная служба всегда окажет содействие».

Согласно еще одному законопроекту, принятому в первом чтении, предполагается внести изменения в статьи 3.1 и 3.8 Соцкодекса. Таким образом хотят скорректировать норму о помощи семьям, в которых родились (или были усыновлены) тройняшки, рожденные одной матерью. Таким семьям полагается единовременная денежная выплата в размере трех миллионов рублей на приобретение жилого помещения, которая теперь будет переименована, так как возможности использования помощи из областного бюджета расширятся. Теперь эта мера поддержки семей с новорожденными тройнями будет называться «единовременной денежной выплатой на улучшение жилищных условий». У получателей этой меры социальной поддержи появится возможность использовать выплату не только на приобретение жилого помещения, как это возможно сейчас, но и на его строительство, уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам на приобретение и строительство жилья.

Юлия Дедюхина, отвечая на вопрос депутата Александра Матвеева, пояснила, что в 2022 году подобную меру поддержки получили три областных семьи, в которых появились тройни. В 2023 году в области тройняшки появились в шести семьях, меру поддержки получили уже четыре из них, а уже в новом году в январе в области появилась еще одна семья, которая сможет претендовать на данную выплату. Всего же в бюджете области заложена возможность оказать помощь в покупке или строительстве жилья в размере трех миллионов семи таким семьям. Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев уточнил у докладчика, почему в документе записано одним из условий получения меры поддержки нотариальное обязательство оформить новое жилье, на которое будет израсходованы эти три миллиона, в общедолевую собственность семьи. Он получил ответ, что это делается в интересах детей, хотя наказания за неоформление жилья в общедолевую собственность пока в этом случае не предусмотрено, органы социальной защиты рассчитывают на сознательность и законопослушность родителей, у которых появилась тройня.

Изменения в статьи 1.3, 1.6 и 2.6 областного Социального Кодекса, которые депутаты тоже поддержали в первом чтении, позволят закрепить в законе определение понятия «единственный родитель» (вместо существовавшего до этого понятия «одинокой матери»), и предусмотреть предоставление ему ежемесячного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в повышенном размере. Согласно законопроекту, под единственным родителем понимается родитель ребенка в случае, если в записи акта о рождении ребенка отсутствуют сведения о втором родителе ребенка; сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка; второй родитель ребенка умер, либо второй родитель ребенка признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим. То есть теперь данную меру поддержки получат и одинокие отцы.

Разработчики законопроекта акцентировали внимание депутатов на том, что единого определения и четкого разграничения понятий «одинокая мать» или «единственный родитель» законодательство РФ не содержит. Как правило, смысл того или иного понятия зависит от целей их использования в разных отраслях законодательства, в частности, в нормах, регулирующих предоставление мер социальной поддержки. Введение определения понятия «единственный родитель» в Социальный кодекс позволит привести нормативные правовые акты Ленинградской области в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Последним из рассмотренных в первом чтении изменений в Социальный Кодекс региона стали новые редакции его статьей 2.11- 2.13, касающихся мер социальной поддержки семей, имеющих детей. Законопроект был разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством положений «Социального кодекса Ленинградской области». После издания соответствующего указа Президента РФ прежний порядок выплат перестал действовать с 1 января 2024 года, а пособия, в которых Ленинградская область софинансирует половину средств, выплачиваются семьям с детьми централизованно, через Социальный Фонд России.

Все перечисленные законопроекты были приняты в первом чтении. Работу над ними продолжат в процедуре второго чтения члены профильной постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Законодательного собрания под председательством Татьяны Бездетко.

Елена Гариб,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области