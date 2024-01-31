Стихи о блокадном городе

В конкурсе приняли участие более 40 юных исполнителей поэтических произведений, посвящённых блокадной теме, в возрасте от 7 до 14 лет, проживающих на территории Войсковицкого и Сяскелевского поселений.

С приветственным словом к участникам конкурса и зрителям обратился директор Войсковицкой школы искусств Александр Крушельницкий.

Проникновенно, трогательно, удивительно просто читали они со сцены строки замечательных поэтов военной поры: Ольги Берггольц, Веры Инбер, Елены Вечтомовой, Глеба Семёнова, Анатолия Молчанова, Эдуарда Асадова и многих других. Была представлена театральная музыкально-литературная композиция по произведению Богдана Филатова «Памяти блокадных кошек».

В зале театрального отделения школы искусств, где проходил конкурс, были воссозданы страницы из легендарного блокадного дневника Тани Савичевой, и благодаря декорациям сцены передана атмосфера того трагического и героического времени.

В подготовке конкурса (руководитель - преподаватель театрального отделения Юлиана Карьялайнен) принимали участие педагоги детской школы искусств. В состав жюри входили: учитель русского языка и литературы Войсковицкой школы № 1 Юлия Степанова, преподаватель хорового отделения детской школы искусств Алла Орлова, учитель русского языка и литературы Войсковицкой школы Юлия Чернышёва, балетмейстер, режиссёр, преподаватель театрального отделения детской школы искусств Олег Гуляев.

Жюри оценивало таланты чтецов в трёх возрастных категориях и в трех номинациях.

Среди победителей и призеров конкурса:

- номинация «Юный чтец»: Дарья Михайлова, Владимир Бартко, Алёна Вершкова, Арина Амандус, Мария Ким, Михаил Герасимов;

- номинация «Живое слово»: Анастасия Ипатова, Злата Кашина, Мария Ким, Мария Бардина, Елизавета Ганичева;

- номинация «Крылатая мысль»: Милана Ахмедханова, Роман Алексеев, Диана Крылова, Дарья Семёнова, Ксения Горяшко, Яна Вольвич, Анастасия Бардина.

Отдельно было отмечено дебютное выступление самого юного участника Бориса Олейникова, прочитавшего отрывок из произведения Ольги Берггольц «Февральский дневник». Дипломами за искренность исполнения награждены Артем Денисов, Вероника Овчинникова и Наталья Хведосюк.

Андрей Бурлаков