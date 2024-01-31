Теннисисты Ленобласти завоевали 8 путевок на чемпионат России

Более 100 участников из семи субъектов округа приехали на соревнования побороться за путевки в финал чемпионата России.

Ленинградская область показала невероятный результат, забрав 8 из 9 возможных мест! Особо отметим Максима Гребнева, который стал абсолютным чемпионом Северо-Запада России по настольному теннису 2024 года.

В командном турнире и мужская сборная Ленинградской области (Максим Гребнев, Семен Мелкуев, Илья Савельев, Иван Таламанов, Владимир Юсупов) и женская (Анастасия Колиш, Анастасия Васильева, Екатерина Волненко, Дарья Михайлова, Маргарита Михайлова) не проиграли на чемпионате ни одной встречи.

На Всероссийском уровне представлять Ленинградскую область будут Максим Гребнев, Семен Мелкулев, Анастасия Колиш, Екатерина Волненко, Дарья Михайлова и Екатерина Иванова.

Тренеры ленинградских теннисистов - Андрей Комов, Татьяна Шевченко и Александр Комов.