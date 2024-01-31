Три медали гатчинских боксёров

По результатам Первенства победителями и призерами в своих весовых категориях стали в том числе и гатчинские боксеры.

Среди девушек золотых медалей удостоены Александра Жолтикова (в/к 52 кг) и Ксения Пименова (в/к 54 кг). Девушки тренируются в Гатчине у А.А. Кочукова.

Среди юношей победителем в весовой категории 80+ кг стал Валерий Шрамко из Гатчины, тренер А.А. Кочуков.

В общекомандном зачёте первое место завоевал Выборгский район, на втором месте - Всеволожский район, на третьем - Гатчинский район.

За волю к победе награду получил Тимур Атакишиев из п. Вырица, тренер К.Ю. Осиев.

В рамках данных соревнований прошёл судейский семинар, который провел судья всероссийской и международной категории Игорь Дубовцов.

Также состоялось ежегодное совещание Ленинградской областной федерации бокса, на которой были подведены итоги работы за 2023 год и обсуждены основные направления деятельности на 2024 год совместно с главой высшего наблюдательного совета Ленинградской областной федерации бокса С.В. Воскресенским.