С 1 февраля Социальный фонд России проиндексирует на 7,4% ряд выплат

Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались средствами маткапитала. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тыс. рубля и составит более 630 тыс. рублей.

Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки, напоминают в Соцфонде.

По информации минтруда, в общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. "Повышение затронет более 20 млн граждан - получателей господдержки", - подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.

Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд индексирует входящую в него компенсацию набора соцуслуг. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.

Отметим, что в натуральном виде набор предоставляется бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках.

В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей, до 833 тыс. рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.

Как ранее отметил Антон Котяков, наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тыс. семей. Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет - второе по популярности направление использования семьями средств маткапитала. Выплаты получили почти 415 тыс. семей. Третье по популярности направление - образование. В 2023 году на эти цели средства маткапитала направили 376 тыс. родителей.

Также Социальный фонд с февраля увеличит ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. В частности, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 24,6 тысячи рублей. За 140 дней декретного отпуска можно будет получить до 565 тысяч рублей, минимальная сумма составит более 88 тысяч рублей. Размер пособия по беременности и родам зависит от среднего заработка за два предыдущих года.

Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составит в 2024 году более 49 тыс. руб. в месяц. По прогнозу, в 2025 году эта выплата превысит 66 тыс. руб. в месяц.

Увеличится и пособие на погребение. "В России существует несколько видов помощи государства гражданам в погребении близких. Во-первых, это пособие, выплачиваемое на погребение пенсионеров от Социального фонда в размере чуть более 8 тысяч с 1 февраля текущего года. Во-вторых, это бесплатные похороны. Но бесплатно могут похоронить безработных, но при условии, что у них нет родственников. Понятно, что для малоимущих граждан надо оказывать более существенную помощь. В этом плане стоит подумать о специальном механизме, который был бы един во всех субъектах страны и не зависел от экономического развития региона", - отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ольга Игнатова, «Российская газета»

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