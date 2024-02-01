Владимир Путин поддержал предложение продлить пониженный тариф страховых взносов для НКО
Льготная страховая ставка для некоммерческих организаций (НКО) в 7,6% должна быть продлена. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Вместе с Министерством экономического развития России мы уже работали над законопроектом о продлении льгот для НКО.
Посчитали, сколько это может стоить: порядка 10 млрд рублей выпадающих доходов — немало. Если оставлять только те организации, которые уже сейчас получают такую льготу. Получают последний год, т.к. по закону в 2025 году она заканчивается.
В настоящий момент пониженный тариф страховых взносов уплачивают более 15 000 НКО, которые занимаются определёнными видами деятельности.
Уверена, что поддержка Президента России теперь поможет ускорить эту работу. Сейчас она идет, к сожалению, непросто. Ведь речь о бюджете и выпадающих доходах», — прокомментировала депутат Государственной Думы от Ленобласти Ольга Занко.
«Мы также обсуждаем возможность изменения критериев предоставления такой льготы. Хотим привязать их к Реестру СО НКО (социально ориентированных некоммерческих организаций), который ведет Минэкономразвития.
НКО из этого реестра работают уже не первый год и уже успели зарекомендовать себя как проверенные организации, которым можно доверять. Сделать им льготу будет правильным решением», — добавила парламентарий.