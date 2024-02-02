Волонтеры помогут благоустроить Ленобласть
Уже 62 жителя региона зарегистрировались на платформе Добро.рф, чтобы стать волонтерами благоустройства и рассказать жителям, как сделать комфортнее все районы региона.
«Помочь сделать свой город красивее может любой житель России, достигший 14 лет. Ребята, взрослые, волонтеры серебряного возраста будут помогать жителям на голосовании за общественные пространства, которые обретут новый облик в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным. Призываю неравнодушных жителей регистрироваться на платформе Добро.рф и помогать делать Ленобласть еще красивее и комфортнее», ― рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.
Концепция нацпроекта «Жилье и городская среда» нацелена на активное участие граждан в выборе проектов благоустройства общественных пространств своего города. С организацией голосования уже четвертый год помогают волонтеры, которые привлекают участников, объясняют цели и значение голосования, работают на специальных информационных точках в общественных пространствах, на массовых мероприятиях. В прошлом году в Ленинградской области трудились 500 волонтеров. Их работу организуют региональные волонтерские штабы — в нашем регионе это Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.