Возвращение к жизни

В Ленинградской области, всего в 80 километрах от Санкт-Петербурга, расположена «Обитель исцеления» —два мужских и один женский православные центры реабилитации наркозависимых под названиями «Сапёрное», «Торфяное» и «Сретенское». Процент ремиссии среди пациентов удивительно высок — примерно 85 процентов воспитанников возвращаются к нормальной жизни на постоянной основе. Помощь нуждающимся оказывают бесплатно.

Всё началось с православного храма Коневской иконы Божией Матери Выборгской Епархии в посёлке Сапёрное. Именно здесь в 1996 году открылся первый центр помощи зависимым людям. Его воспитанниками стали три девушки и четыре молодых человека, которые в итоге полностью отказались от алкоголя и наркотиков. Со временем число подопечных «Обители исцеления» росло, появился запрос на создание новых центров помощи. Так открылась Свято-Никольская женская обитель в поселке Торфяное, а затем и загородный мужской центр «Сретенское».

– Работая с теми, кто болен наркоманией, мы поняли, что в помощи нуждаются и их родные, ведь зависимость одного человека отражается на эмоциональном состоянии всей семьи. Кроме того, именно родственники могут дать мотивацию пройти реабилитацию, направить своих детей в храм. Так мы решили открыть ещё один стационарный отдел в Петербурге. Там мы готовим наших будущих воспитанников к жизни в загородном центре, помогаем им решиться на другую жизнь, проводим беседы с родителями, – рассказал основатель сети реабилитационных центров протоиерей Сергий Бельков.

Так и сложилась целая система работы. В Санкт-Петербурге от одного до трёх месяцев «пациентов» готовят к перевоспитанию. Затем их ждёт проживание в одном из загородных центров – курс реабилитации длится не менее года. В программе могут принять участие мужчины до 40 лет и женщины до 38 лет.

– К сожалению, мы не можем принять в наши областные центры людей с явными признаками инвалидности – у нас нет возможностей, чтобы обеспечить необходимый уход. Люди с ограниченными возможностями здоровья и те, кто старше 40 лет, могут пройти нашу программу на дневном стационаре в течение трех месяцев, – отмечает отец Сергий.

Первая часть реабилитации включает нравственные беседы, работу с психологом и психотерапевтом, изучение истории Русской православной церкви, культурологические лекции, помощь юриста, различные тренинги и экскурсии. Кроме того, воспитанники должны пройти диспансеризацию, ведь у тех, кто принимал запрещённые вещества, часто возникают проблемы со здоровьем.

– Мы должны показать людям другую сторону жизни, помочь им открыться миру, – добавил священник.

Второй – загородный этап реабилитации состоит из духовной и психолого-педагогической работы.

– Воспитанники просыпаются в семь часов утра, затем у них утренняя молитва. После завтрака – послушание: кто-то идёт в мастерскую, кто-то – на ферму, а кто-то работает в гараже. Потом обед, отдых и вновь послушание. После этого начинаются занятия, они проходят два-три раза в неделю. У нас есть замечательный спортзал и гиревая секция. Вечером можно посетить библиотеку, погулять по территории. Затем ужин и вечерняя молитва. Ближе в одиннадцати вечера они отходят ко сну. Вот так возвращаем к жизни, – говорит отец Сергий.

Большая часть воспитанников центра – люди старше 30-ти лет. Обычно это те мужчины и женщины, которые не нашли любимое дело в жизни, не создали семью, не получили образования. Но есть и те, кто встал на кривую дорожку, имея все блага для счастья.

За почти 30 лет работы через «Обитель исцеления» прошли около двух тысяч человек. Процент людей, которые начали вновь принимать наркотики, очень низкий.

– Все реабилитанты могут в любой момент покинуть нас добровольно, но оказаться по ту сторону двери они не спешат. Люди приходят с надеждой на возвращение к счастливой жизни, – отметил протоиерей Сергий Бельков.

Некоторые воспитанники остаются в «Обители исцеления», чтобы продолжить свою реабилитацию и помогать другим людям, страдающим от наркозависимости.