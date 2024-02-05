30-й юбилейный лыжный поход на Дудергофские высоты

Организаторы, культурно-патриотический фонд «Моя малая родина», сдвинули дату пробега, чтобы поход не совпал с всеобщим празднованием 80-летия прорыва блокады Ленинграда и освобождения Гатчинского района. Ровно 30 лет назад, в 1984 году, был организован первый поход по лыжной трассе от станции Кондакопшино с заходом на братскую могилу, что чуть дальше по ходу поезда от Питера с левой стороны, потом к памятнику 8 и 9 орудиям (на Киевском шоссе возле д. Вайя) и далее ко всем памятникам на Дудергофских высотах до конечного пункта – орудия 10, что на горе Ореховой. Идея лыжного похода принадлежит Светлане Павловне Колобовниковой, старшему научному сотруднику ВНИИТрансмаша.

Герои-авроровцы

Летом 1941 года легендарный крейсер «Аврора» стоял в доках Ленинграда на ремонте. В сентябре часть орудий с крейсера вместе с большей частью команды были переброшены в срочном порядке для защиты стратегически важных Дудергофских высот и Киевского шоссе. Всего на один день, 11 сентября, ценой собственных жизней морякам-авроровцам удалось задержать во много раз превосходящие силы наступающей немецкой армии. Но и это в той обстановке было неоценимо важно.

Значительно позднее дня Победы в тех местах, где погибли моряки-авроровцы, были сооружены орудия-монументы. Надписи к ним отливались в Красном селе, в НИИТрансмаше, директором которого был в те годы Василий Степанович Старовойтов, усилиями которого на Урале в военное лихолетье был налажен выпуск легендарного танка Т-34 (отец известной правозащитницы Галины Старовойтовой).

С самого начала в лыжных походах на Дудергофские высоты принимали участие курсанты во главе с мичманом крейсера «Аврора», они шли первыми под авроровским флагом. Приезжали классами школьники из Петербурга, Красного Села и обязательно из Сиверских школ. Были ветераны Великой Отечественной войны. Сначала всё шло на чистом энтузиазме. Только в 1994 году супруги Колобовниковы организовали благотворительный фонд «Моя малая родина». Многие годы техническую и материальную помощь фонду оказывал наш сиверский предприниматель, внук Героя Советского Союза, «короля противотанковой обороны» Недоговорова - Дмитрий Черкасов. Раньше после похода все участники посещали интереснейший музей Великой Отечественной войны в Можайской школе, потом обедали, читали стихи, пели песни фронтовой поры. Когда-то там впервые и я читала свои стихи, ставшие позднее текстом песни на музыку учителя Сиверской школы №2 Ольги Беляевой:

На высотах Дудергофских тишина…

Спит Воронья, и Ореховая спит,

Будто и не опалила их война,

Только пушка, ощетинившись стоит.

Только ветры разгулялись у горы,

И волнуются полотнища знамён.

Здесь сгорели ваши жизни, как костры,

Моряки «Авроры». Вечный вам поклон…

К сожалению, пришли новые молодые администраторы, и музей при Можайской школе оказался лишним. То же самое произошло и с музеем 123-й Гвардейской Лужской дивизии в петербургской школе возле Витебского вокзала, где многие годы встречались ветераны и были собраны уникальные вещи.

Устройство заграждений, разделяющих встречные потоки автотранспорта на Киевском шоссе, сделало невозможным посещение лыжниками братской могилы возле Кондакопшино. Именно там были похоронены воины, бравшие в кровопролитнейших боях зимой 1944 года у немцев обратно Дудергофские высоты. Поэтому в последние годы поход начинается от монументов орудиям 8 и 9 возле Вайи на Киевском шоссе, а заканчивается на горе Ореховая у Туутари-парка. Длина трассы сократилась почти на 4 км. Монумент на Киевском шоссе теперь относится не к Веревскому поселению, а отошёл в ведение Санкт-Петербурга. Вот такие изменения, но главное, что традиция лыжных походов сохраняется.

7,4 км на лыжах

В этом году все участники лыжного похода собирались в 11.00. Несмотря на обильные снегопады, площадки у монументов были прекрасно расчищены. Как и всегда, приехали курсанты с крейсера «Аврора». От Сиверского поселения прибыл полный автобус участников: сотрудники администрации (многие с детьми), студенты факультетов ГИЭФПТ, ветераны.

На небольшом митинге с приветственным словом первым выступил глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, который сам в прошлом был офицером-подводником Северного морского флота. Он же и возглавил потом колонну лыжников. Офицер запаса покоряет Дудергофские высоты уже 11-й раз, с тех пор как вернулся на свою малую родину, выйдя в отставку.

Участие в походе приняли жители МО «Ульянка» Санкт-Петербурга. Глава администрации Оксана Хлебникова приветствовала участников пробега и сама прошла всю трассу.

Небольшой митинг закончился возложением цветов к монументу. Цветы в этот день были возложены и к монументу «Взрыв» (моряки-авроровцы взорвали себя и своё орудие, но не сдались немцам), к памятнику пулемётчику Александру Типанову и так - до главного монумента на горе Ореховой. Длина маршрута теперь составляет 7,4 км. Всех, кто преодолел эту лыжную трассу и тех, кто следовал на автобусе, ждала горячая вкусная каша из передвижной солдатской кухни. Такое горячее питание - заслуга депутата Сиверского поселения, предпринимателя Валерия Геннадьевича Бачурова.

Все, кто неоднократно участвовал в лыжных походах, были отмечены наградами от фонда «Моя малая родина». Немногим более года как ушла из жизни С.П. Колобовникова, но на лыжне ежегодно бывают её внуки, а фонд поддерживает выпускник Сиверской школы №1 Андрей Николаевич Колобовников, дед которого служил на «Авроре» и был участником Цусимского сражения.

Хочется сказать несколько тёплых благодарных слов о Д.С. Румянцеве и всей его команде от жителей Сиверского поселения. Все замечают, что в последние четыре года сделано очень много хорошего. Могу судить по нашей Белогорке: посёлок преобразился. Появился новый асфальт на всех внутридворовых дорогах, стоянки для машин, дорожки для пешеходов, новые скамейки и урны, новые зелёные насаждения, улучшены детские и спортивные площадки, оборудованы площадка для сбора бытовых отходов. Д.С. Румянцев всегда остается доступным, открытым для населения. При нём особенно ярко стали праздновать День ВМФ: концерты на площади перед ККЦ «Юбилейный», водные регаты на Оредеже, вечерние салюты. Праздники на реке стали традицией. А как иначе? В тяжёлое время людей особенно необходимо поддержать, подбодрить.

Галина Хохлова