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Историческая память – с детского сада

В Гатчинском детском саду №13 прошли традиционные памятные мероприятия, посвящённые полному освобождению Ленинграда от блокады: тематические занятия, утренник в музыкальном зале, который начался с исполнения Российского гимна.

Рубрики:  Общество

 Ребята с интересом познакомились с презентацией о блокаде, прослушали отрывок Седьмой – Ленинградской – симфонии Д. Шостаковича. Самым трогательным моментом стал видео-рассказ блокадницы Валентины Максимовны Титовой, которая, будучи ребенком, пережила все ужасы военного времени в осажденном городе.

Рассказывать о подвигах славных защитников Ленинграда и освободителей нашей малой родины нужно с самого детства, чтобы даже малыши знали о беззаветной отваге и мужестве советских людей. Это важно для воспитания наших маленьких граждан!