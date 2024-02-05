Историческая память – с детского сада
В Гатчинском детском саду №13 прошли традиционные памятные мероприятия, посвящённые полному освобождению Ленинграда от блокады: тематические занятия, утренник в музыкальном зале, который начался с исполнения Российского гимна.
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Ребята с интересом познакомились с презентацией о блокаде, прослушали отрывок Седьмой – Ленинградской – симфонии Д. Шостаковича. Самым трогательным моментом стал видео-рассказ блокадницы Валентины Максимовны Титовой, которая, будучи ребенком, пережила все ужасы военного времени в осажденном городе.
Рассказывать о подвигах славных защитников Ленинграда и освободителей нашей малой родины нужно с самого детства, чтобы даже малыши знали о беззаветной отваге и мужестве советских людей. Это важно для воспитания наших маленьких граждан!
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