Историческая память – с детского сада

Ребята с интересом познакомились с презентацией о блокаде, прослушали отрывок Седьмой – Ленинградской – симфонии Д. Шостаковича. Самым трогательным моментом стал видео-рассказ блокадницы Валентины Максимовны Титовой, которая, будучи ребенком, пережила все ужасы военного времени в осажденном городе.

Рассказывать о подвигах славных защитников Ленинграда и освободителей нашей малой родины нужно с самого детства, чтобы даже малыши знали о беззаветной отваге и мужестве советских людей. Это важно для воспитания наших маленьких граждан!