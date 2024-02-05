«Русские меняют мир»: ленинградцев ждут на патриотическом фестивале

Фестиваль пройдет 23 и 24 февраля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В программе – выступление финалистов национального проекта патриотической песни «Родники», концерт Виталия Аксенова и группы «Артель», спектакли и фильмы о героях СВО, выступления Росгвардии по рукопашному бою, работе кинологов, запуску беспилотников.

24 февраля состоится награждение победителей конкурса «Мой герой СВО47», который проводился при поддержке правительства Ленинградской области.

В течение двух дней на уличной площадке представят военную и специальную технику.

Вход на фестиваль свободный. Оформить билет патриота и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте проекта.

В дни мероприятия до Экспофорума от метро «Московская» будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы.