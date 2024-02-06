«А нам завещано отныне…»

И, как в азбуке, на каждой странице книги свой рассказ, а рядом стихотворение. О чём? О людях! О тех, для кого город стал частью судьбы, родным и близким, семьёй. А семью не бросают – хранят всеми силами. «Из осаждённой крепости не бегут – её защищают», - так говорил русский художник Иван Билибин, жизнь которого оборвалась суровой зимой 1942 года.

Героями блокады становились не только те, кто с оружием в руках защищал город. Это были рабочие на заводах, водители, рискуя жизнью доставлявшие по Дороге жизни грузы в сражающийся город, старый пекарь Иван Данилович, выпекавший блокадный хлеб, умерший у горячей печи, но не взявший ни крошки. Дети с тяжёлой военной судьбой, на плечи которых легли тяготы блокадных дней. Такие, как Таня Савичева. Её дневник знают все.

Дверь на улицу настежь входная

И раскрытый дневник на столе…

И не думает девочка Таня,

Что прочтут его все на земле.

Или маленькая Алиса Фрейндлих, будущая знаменитая актриса. В дни блокады ей было всего шесть лет, и она до сих пор помнит голодное детство. Сколько было таких людей! Обо всех не расскажешь. А надо! Новая книга о блокаде - не трактат, не научное исследование, а просто истории блокадной жизни, из которых и состояло то трагическое время. Такие книги обязательно должны дойти до читателей.

Детская библиотека в дни памяти блокады организовала встречу с Евгением Лукиным, автором книги. И это был не просто интересный рассказ. Это был диалог с детьми. Пятиклассники гатчинских школ сами хотели дополнить рассказ о том, как жили в блокадном Ленинграде, как отстояли его. Они знают, как бомбили город и из чего состоял блокадный хлеб.

Был на глину похож хлеб блокадный

И от горького горя тяжёл.

Но в нём теплился дух благодатный,

Чтобы каждый надежду обрёл.

Они помнят о подвиге Зиновия Колобанова, героически сражавшегося на подступах к Гатчине. О нём можно прочитать и на страницах книги. У блокады - много чёрного цвета. И он остался на гравюрах художника Андрея Ушина. В ту пору ему было четырнадцать лет. Именно тогда он создал свои первые работы. Под его резцом появилась летопись блокадного Ленинграда. Но люди дождались разноцветного салюта в честь Ленинградской Победы. А в Ботаническом саду расцвела знаменитая «Царица ночи».

Отгремели в час урочный

И война и маета,

Расцвела Царица ночи -

Неземная красота!

И так хочется, чтобы современные мальчишки и девчонки не за отметки в дневнике, не за похвалы, думали об этих людях, смотрели фильмы, читали книги о том времени, ведь это наша история, наша память, которая помогает жить и оставаться людьми!

Н. Суховеева