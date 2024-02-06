Бардовский «квартирник» в Сиверской библиотеке

Несмотря на то, что Майковская библиотека и так выглядит презентабельно, уютно, всегда нет пределов совершенству: поменяли устаревшие тёмные стеллажи на светло-серые, приобрели стильные стулья для зала, где обычно проходят мероприятия (не придётся теперь тягать из читального зала) и установили большой электронный информационный стенд.

В вестибюле первого этажа всю зиму также кипит работа: на средства местного бюджета ремонтируют туалет, сам вестибюль, а летом глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Сергеевич Румянцев обещал отремонтировать фундамент, обновить стены и крышу. Трудновато приходится пока без воды и туалета, но культурную жизнь это не останавливает.

Так, недавно в стенах библиотеки прошёл вечер поэзии, который без лишнего пафоса назвали «квартирник». Свои стихи и песни под гитару впервые на суд слушателей представил Михаил Макаров. Вечер проходил в непринуждённой обстановке. Михаил задал такой тон даже своей одеждой: он облачился в тёпленький жёлтый домашний халат с пёсиками и огромные мягонькие тапки-собачки. Автор активно общался с публикой, задавал вопросы, отвечал на заданные ему. Обезоруживал обаятельной тёплой улыбкой.

Михаил родился в 1988 году в Новокузнецке. После окончания школы не сразу нашёл профессию по душе: учился в трёх институтах, окончил третий в Кемерово, получив специальность, которую попроще можно назвать менеджер в области культуры. В последнее время молодой человек успешно работает в Сиверском ККЦ «Юбилейный».

Стихи он начал писать с 12 лет. Хотелось, чтобы заметили сверстники, чтобы больше внимания уделяла мама. Со временем понял, что процесс создания стихотворений помогает лучше познать самого себя. Стихи выдают в нём романтика, да ещё и склонного к философствованию, к восточной мудрости. От подавляющего большинства современной молодёжи Михаил отличается и тем, что очень любит читать. Любимый автор - Виктор Пелевин. А вот в стихосложении явно чувствуется влияние Владимира Маяковского. Большинство своих произведений Михаил Макаров исполнял как баллады под аккомпанемент укулеле (маленькой гитары), иногда менял на привычную гитару. Большинство стихов – это лирика, о любви, дружбе, но есть и такие, где чувствуется увлечение роком. В музыкальном сопровождении ничего особенно не запомнилось: слишком однообразно, нет запоминающихся мелодий. Но энергично.

В завершение «квартирника» заведующая библиотекой С,И. Спиридонова подарила Михаилу сборник стихов ЛИТО «Поэтов Сиверского братства», изданный ещё к 25-летию и предложила вступить в наши ряды 10 февраля в СККЦ «Юбилейный», когда будет проходить празднование 30-летия ЛИТО. Я тоже подарила ему календарь на 2024 год с моими стихами, посвящёнными А.С. Пушкину. Михаил Макаров летом очень чётко обеспечивал техническую поддержку во время представления этого календаря в Белогорском ДК.

Галина Хохлова