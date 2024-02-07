7 февраля - День рождения огнетушителя!

Огонь – очень полезен, но только когда он контролируем. Пожары могут привести к разрушению зданий и имущества, а самое главное, к потери человеческих жизней. К сожалению, все слишком часто мы слышим о пожарах, но не всегда предпринимаем достаточные меры для их предотвращения.

Огнетушитель является одним из самых важных средств, которые могут помочь в случае пожара. Он способен быстро и эффективно потушить начальные очаги возгорания, предотвратив их распространение и предупредив серьезные последствия. Однако, не все знают, как правильно использовать огнетушитель и в каких случаях он может быть полезен.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района проведены тематические занятия в школах района, приуроченные к Дню рождения огнетушителя. Ребятам из кадетского класса МЧС России, сформированного на базе Гатчинской школы № 7 рассказали о важности огнетушителя: им можно быстро потушить пожар в первые минуты его развития, что нередко может спасти жизнь человеку. Также ребятам рассказали о необходимых действиях в случае возникновения пожара и продемонстрировали, как пользоваться огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения.

Каждый человек должен знать, как устроен и как действует огнетушитель, уметь обращаться с ним. День огнетушителя - это возможность каждому из нас задуматься о важности пожарной безопасности и о том, что малейшее нарушение правил может привести к крупным пожарам и трагическим последствиям.

ОНДиПР Гатчинского района предупреждает – не пренебрегайте собственной безопасностью!

Ознакомьтесь заранее с устройством и инструкцией к огнетушителям, а также внимательно следите за сроком их годности.





ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области