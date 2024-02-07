Бронза Эдира Тарзальта
В Калининграде завершилось Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей до 18 лет.
Рубрики: Спорт
Воспитанники Гатчинской спортивной школы №1 Николай Шиленин и Эдир Тарзальт достойно представили Ленинградскую область. Эдир Тарзальт стал бронзовым призером соревнований!
Поздравляем тренеров, подготовивших призера, - Игоря Шмыгельского и Михаила Ячменского.
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